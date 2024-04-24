Спагетти с фрикадельками, как в мультфильме «Леди и Бродяга»: рецепт вкусного блюда

Милый мультфильм Диснея радует поклонников с 1955 года. И спагетти с фрикадельками, которыми угощаются главные герои, приготовить очень просто.
В одном из самых любимых мультфильмов Диснея, в «Леди и Бродяге» 1955 года, есть запоминающаяся сценка: когда леди-кокер-спаниель и дворняга, который за ней ухаживает, отправляются в «Тони», классический нью-йоркский итальянский ресторан. Там есть все: клетчатые скатерти, свечи в бутылках из-под кьянти, хлебные палочки и, конечно же, спагетти с фрикадельками. Мы все знаем , что происходит дальше: влюбленные едят одну спагеттину и в итоге целуются. И это очаровательно. Такие же спагетти с фрикадельками вы можете приготовить и на своей кухне. Рецептом поделились на сайте The Guardian.
Спагетти с фрикадельками из мультфильма «Леди и Бродяга»
Ингредиенты:
- 250 г черствого белого хлеба без корочек;
- 250 мл молока;
- 300 г свиного фарша;
- соль и молотый перец;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- оливковое масло;
- 1 большая луковица, очищенная и очень мелко нарезанная;
- 1 большой стебель (палочка) сельдерея, очищенная и очень мелко нарезанная;
- 1 большая морковь, очищенная и очень мелко нарезанная;
- 500 мл пассаты из томатов;
- 350 г спагетти;
- много тертого пармезана для подачи.
Хлеб поломайте на небольшие куски, положите в миску с молоком и оставьте на 20 минут пропитываться. Выжмите и отложите в сторону.
Положите фарш в большую миску, щедро приправьте, затем добавьте корицу, отжатый хлеб и перемешайте руками до однородной массы. Руками отщипывайте небольшие порции фарша и формируйте фрикадельки размером с вишню. И откладывайте в сторону.
Налейте немного масла в большую сковороду с плоским дном и поставьте на слабый огонь, затем осторожно обжарьте лук, сельдерей и морковь с небольшим количеством соли и перца, периодически помешивая, около 10 минут – не позволяйте им стать коричневыми. Добавьте пассату и готовьте на слабом огне, чтобы она медленно уварилась. Это займет около 20 минут, пока она не загустеет.
Положите фрикадельки в соус и дайте им повариться в соусе около 15 минут, пока они не будут готовы. В зависимости от размера сковороды, если фрикадельки не полностью погружены в жидкость, возможно, вам придется добавить еще немного пассаты (или даже воды), чтобы немного разбавить соус.
Пока фрикадельки и соус готовятся, отварите спагетти в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке, затем слейте воду.
Выложите макароны в форму с фрикадельками, перемешайте все вместе, затем попробуйте и при необходимости отрегулируйте приправы, а также добавьте еще немного оливкового масла. Разложите по четырем тарелкам, посыпьте большим количеством тертого пармезана и подавайте.
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