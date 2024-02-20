Даже тесто замешивать не надо: готовим пирог со шпинатом, который разорвал инстаграм

Если не хотите замешивать тесто, попробуйте использовать слоеное. Пирог получится вкусным и хрустящим.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте используется свежий шпинат. Однако вы можете брать и замороженный, предварительно его немножко протушив.

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Слоеный пирог со шпинатом и сыром

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 225 граммов слоеного теста;

– 70 граммов шпината;

– 50 граммов твердого сыра;

– 4 яйца;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

В миске смешайте натертый сыр, помытый шпинат и 3 яйца. Посолите, поперчите и все хорошо перемешайте. Размороженное готовое слоеное тесто немного раскатайте, выложите начинку и хорошо залепите края. Сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 40 минут.

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