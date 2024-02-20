ГлавнаяРецептыДаже тесто замешивать не надо: готовим пирог со шпинатом, который разорвал инстаграм Даже тесто замешивать не надо: готовим пирог со шпинатом, который разорвал инстаграм На чтение: 1 минута Если не хотите замешивать тесто, попробуйте использовать слоеное. Пирог получится вкусным и хрустящим. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используется свежий шпинат. Однако вы можете брать и замороженный, предварительно его немножко протушив. Стоит попробовать Вы будете готовить ее не раз: рецепт идеальной запеканки, от которой все будут в восторге Слоеный пирог со шпинатом и сыром Время: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 225 граммов слоеного теста; – 70 граммов шпината; – 50 граммов твердого сыра; – 4 яйца; – соль, черный молотый перец по вкусу. Приготовление: В миске смешайте натертый сыр, помытый шпинат и 3 яйца. Посолите, поперчите и все хорошо перемешайте. Размороженное готовое слоеное тесто немного раскатайте, выложите начинку и хорошо залепите края. Сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 40 минут. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкуснейший пирог с курицей, но не с тестом, а с рисом. Поделитесь с друзьями