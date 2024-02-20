Описание приготовления:
Попробуйте приготовить соус для пельменей с уксусом в домашних условиях по этому рецепту. Пельмени — это сытное и аппетитное блюдо, которые подают и в будни, и в праздник. Соус поможет разнообразить и ещё больше раскрыть их вкус. Конечно можно использовать готовые магазинные соусы, а можно приготовить соус самим, причём из самых доступных ингредиентов. С соусом по этому рецепту любые пельмени станут ещё вкуснее!
Основной ингредиент: Уксус Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Бульон 5 Ст. ложек (от пельменей)
- Уксус 1 Ст. ложка (столовый)
- Томатный соус 1 Ст. ложка (можно взять любой любимый кетчуп)
- Аджика 1/2 Чайных ложки (или по вкусу)
Количество порций 2
Калорийность
49 ккал
Калорийность
1 г
Белки
6 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус для пельменей с уксусом в домашних условях»
Подготовьте все ингредиенты. У вас уже должны быть готовы и сварены пельмени, ведь нам потребуется бульон.
В небольшую миску налейте бульон, в котором варились пельмени.
Добавьте аджику, томатный соус и уксус.
Энергично перемешайте, чтобы получился однородный состав. Соус для пельменей с уксусом в домашних условиях готов.
Подайте соус к столу. По желанию можно добавить в соус молотый перец или измельчённую свежую зелень. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Подавать соус с уксусом по этому рецепту можно не только к пельменям, но и к другим мясным блюдам.