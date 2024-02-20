Описание приготовления:

Попробуйте приготовить соус для пельменей с уксусом в домашних условиях по этому рецепту. Пельмени — это сытное и аппетитное блюдо, которые подают и в будни, и в праздник. Соус поможет разнообразить и ещё больше раскрыть их вкус. Конечно можно использовать готовые магазинные соусы, а можно приготовить соус самим, причём из самых доступных ингредиентов. С соусом по этому рецепту любые пельмени станут ещё вкуснее!

Основной ингредиент: Уксус Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Бульон 5 Ст. ложек (от пельменей)

Уксус 1 Ст. ложка (столовый)

Томатный соус 1 Ст. ложка (можно взять любой любимый кетчуп)

Аджика 1/2 Чайных ложки (или по вкусу)

Количество порций 2

Калорийность

49 ккал

Калорийность

1 г

Белки

6 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус для пельменей с уксусом в домашних условях»

Подготовьте все ингредиенты. У вас уже должны быть готовы и сварены пельмени, ведь нам потребуется бульон.

В небольшую миску налейте бульон, в котором варились пельмени.

Добавьте аджику, томатный соус и уксус.

Энергично перемешайте, чтобы получился однородный состав. Соус для пельменей с уксусом в домашних условиях готов.

Подайте соус к столу. По желанию можно добавить в соус молотый перец или измельчённую свежую зелень. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Подавать соус с уксусом по этому рецепту можно не только к пельменям, но и к другим мясным блюдам.