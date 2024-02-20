Постные голубцы по старинному буковинскому рецепту: как приготовить вкусное блюдо

Обычно такие голубцы готовят на Сочельник. Но никто не запрещает приготовить эти вкусное блюдо и просто так.

Рецептов голубцов очень много. Их готовят с мясом, грибами, перловой крупой и даже готовят ленивые голубцы, когда не надо заворачивать начинку в листы капусты. Этот рецепт голубцов опубликовали на сайте Gospodynka.

Готовить голубцы по-буковински очень просто. И получаются они чрезвычайно вкусными.

Голубцы по-буковински

Ингредиенты:

250 граммов риса + горячая вода для запаривания;

листья капусты;

масло 100 мл;

две луковицы;

томатная паста 2 ст. л;

две морковки;

горячая вода 250 мл;

соль, перец молотый черный (по желанию можно добавить красную паприку);

замороженная зелень (укроп, петрушка, красный перец).

Залейте рис горячей водой, и накройте крышкой. Пусть постоит час. Затем промойте его холодной водой.

Обжарьте на растительном масле мелко порезанный лук, пока он не станет прозрачным.

Натрите на терке морковь и добавьте к луку. Обжарьте еще несколько минут. Посолите, добавьте томатную пасту и перемешайте.

Долейте горячую воду, чтобы полностью покрыть все ингредиенты в сковороде. Тщательно перемешайте и дайте закипеть.

Переложите рис в тарелку, добавьте замороженную зелень и перемешайте. Поперчите, можно добавить немного паприки. Добавьте половину заправки, соль и перемешайте.

Листья капусты обдайте кипятком, заверните начинку в капустные листья и тщательно сверните.

Кладите на дно кастрюли листья капусты. Выкладывайте голубцы до половины кастрюли, тогда добавьте еще половину зажарки. Поверх выкладывайте остальные голубцы.

На верх выкладывайте оставшуюся часть зажарки. Посолите. И ставьте на огонь. Дайте закипеть, затем уменьшите огонь и готовьте до готовности. На это уйдет минут 40.

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