Дайте медаль тому, кто придумал это блюдо. Азиатские мясные пирожки: все соседи выпрашивали рецепт

Пирожки любит очень много людей по всему миру. В каждой стране есть свои способы приготовления пирогов. Например, в Европе и странах СНГ больше ценят пирожки с пышным тестом и сочной начинкой. Однако, в Средней Азии актуальнее выпечка из тонкого теста с большим количеством начинки внутри.

Как правило, азиаты готовят свои пирожки так, будто это огромные пельмени. При этом такие пельмени не жарятся, а запекаются в духовке или в масле на сковороде.

Расскажем про рецепт азиатских пирожков.

Ингредиенты для азиатских пирожков:

Мука — 450 г;

Вода — 300 мл;

Соль — ч.л.;

Сливочное масло — 100 мл;

Растительное масло — 100 мл;

Репчатый лук — шт.;

Картофель — шт.;

Мясо — 250 г;

Чёрный перец;

Соль;

Кориандр;

Паприка.

Приготовление азиатских пирожков:

Смешиваем воду с солью, а затем высыпаем муку, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Формируем из теста 4 одинаковых колобка, которые раскатываем руками в толстые небольшие лепешки.

Растапливаем сливочное масло, смешиваем с растительным. Выкладываем в миску с маслами лепешки.

Оставляем лепешки в масле на 25 минут под крышкой. Верхушки лепешек тоже можно полить маслом.

Нарезаем маленьким кубиком лук, натираем на крупной терке очищенный картофель. Смешиваем лук, картофель и фарш, солим, посыпаем черным перцем, кориандром и паприкой.

Каждую лепешку раскатываем в очень тонкий полупрозрачный пласт.

На одну из сторон пласта выкладываем начинку по краю, сворачиваем в рулет из теста.

Данный рулет делим на небольшие кусочки, из которых формируем шарики с начинкой внутри.

Аналогично создаем маленькие пирожки из остальных пластов.

Полученные шарики выкладываем в форму для запекания, смазываем остатками растительного и сливочного масел.

Выпекаем пирожки в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

Получаются необычные мясные азиатские пирожки. Они маленькие, при этом сытные и вкусные.