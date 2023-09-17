Дайте медаль тому, кто придумал это блюдо. Азиатские мясные пирожки: все соседи выпрашивали рецепт

Пирожки любит очень много людей по всему миру. В каждой стране есть свои способы приготовления пирогов. Например, в Европе и странах СНГ больше ценят пирожки с пышным тестом и сочной начинкой. Однако, в Средней Азии актуальнее выпечка из тонкого теста с большим количеством начинки внутри.
Как правило, азиаты готовят свои пирожки так, будто это огромные пельмени. При этом такие пельмени не жарятся, а запекаются в духовке или в масле на сковороде.
Расскажем про рецепт азиатских пирожков.
Ингредиенты для азиатских пирожков:
- Мука — 450 г;
- Вода — 300 мл;
- Соль — ч.л.;
- Сливочное масло — 100 мл;
- Растительное масло — 100 мл;
- Репчатый лук — шт.;
- Картофель — шт.;
- Мясо — 250 г;
- Чёрный перец;
- Соль;
- Кориандр;
- Паприка.
Приготовление азиатских пирожков:
Смешиваем воду с солью, а затем высыпаем муку, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Формируем из теста 4 одинаковых колобка, которые раскатываем руками в толстые небольшие лепешки.
Растапливаем сливочное масло, смешиваем с растительным. Выкладываем в миску с маслами лепешки.
Оставляем лепешки в масле на 25 минут под крышкой. Верхушки лепешек тоже можно полить маслом.
Нарезаем маленьким кубиком лук, натираем на крупной терке очищенный картофель. Смешиваем лук, картофель и фарш, солим, посыпаем черным перцем, кориандром и паприкой.
Каждую лепешку раскатываем в очень тонкий полупрозрачный пласт.
На одну из сторон пласта выкладываем начинку по краю, сворачиваем в рулет из теста.
Данный рулет делим на небольшие кусочки, из которых формируем шарики с начинкой внутри.
Аналогично создаем маленькие пирожки из остальных пластов.
Полученные шарики выкладываем в форму для запекания, смазываем остатками растительного и сливочного масел.
Выпекаем пирожки в духовке при 180 градусах 30-35 минут.
Получаются необычные мясные азиатские пирожки. Они маленькие, при этом сытные и вкусные.