Рецепт: Опята маринованные — С укропчиком

Ингредиенты:

свежие опята — 1 кг;

соль — 0,5 ст. ложки;

чистая вода — 2 стакана;

укроп — пучок;

перец горошком — 5 шт.;

перец душистый горошком — 2 шт.;

гвоздика бутоны — 5 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

уксус 6% — 2 ст. ложки

Способ приготовления: Опята — универсальные грибы. Их можно варить, жарить, консервировать. В нашей семье особым уважением пользуются маринованные опята. Возни с ними много, скажу честно, но блюдо получается отменным!

Для приготовления вкуснейшей закуски нам потребуются непосредственно грибы опята и минимальный набор для засолки: вода, соль, специи, уксус.

Самое трудоемкое — это почистить опята после того, как их принесли из леса. Крупные ножки мариновать можно, но лучше всё-таки их отрезать, так как они жестковаты. Ножки мы сушим, а можно их и пожарить.

Итак, крупные ножки отрезаем. Мелкие ножки оставляем и слегка скребем их ножом. Обязательно убираем «юбочку». Под ней часто прячутся насекомые. Шляпку очищаем от лесного мусора и тоже слегка скребем ножом сверху.

Вы уже поняли, сколько вас ждет работы с опятами, а потому можно сделать вывод — брать очень мелкие экземпляры не имеет смысла. Лучше всего собирать опята с диаметром шапочки от 3 до 5 см.

Почищенные грибы обязательно промываем.

Грибы складываем в кастрюлю и даем обтечь.

Наливаем в кастрюлю воду и добавляем уксус и соль (на 1 кг опят — 2 стакана воды, 0,5 ст. ложки соли, 2 ст. ложки 6%-ного уксуса). Доводим до кипения. Можно попробовать воду. Если покажется, что переборщили с солью или уксусом, то добавьте чуть-чуть воды.

В кипящую соленую воду опускаем грибы. Может показаться, что воды мало. Но надо немного подождать — опята осядут в два раза.

Снова доводим до кипения и начинаем варить грибы. Вначале будет много пены. Её необходимо убирать.

Пену убрали. Грибы не забываем осторожно помешивать, чтоб они проваривались равномерно.

Пришла пора добавить специи — укроп, лавровый лист, перец горошком, гвоздику. Кто любит корицу, то может добавить и ее. Если свежей зелени укропа не удалось найти, то можно использовать замороженную или семена.

После закипания грибов с пряностями варим 30 минут, не забывая помешивать.

Время прошло. Убираем кастрюлю с огня. Выкидываем из кастрюли укроп.

Если есть желание закатать грибочки на зиму, то горячими раскладываем их по чистым банкам и закрываем герметичными крышками.

Если же закуска готовилась для быстрого непосредственного употребления, то ждем, когда грибы остынут и выкладываем их в вазочку.

Вкусная, ароматная закуска готова! Она никого не оставит равнодушным!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.