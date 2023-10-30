Описание приготовления:
Фрукты в горячей карамели можно подавать как самостоятельный десерт или в дополнении шарика мороженого. Фрукты можно взять любые, главное не переспевшие и хорошо держащие форму. Обязательно добавляйте в сироп лимонный сок, это позволит карамели остаться жидкой и не засахариться во время приготовления.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Сахар 150 Грамм
- Вода 70 Миллилитров
- Сливки 50 Миллилитров (10-20% жирности)
- Инжир 2 Штуки
- Мандарин 1 Штука
- Яблоко 1/2 Штуки
- Питахайя 1/2 Штуки
- Банан 1 Штука
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 3
Калорийность
244 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
56 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фрукты в горячей карамели»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фруктов в горячей карамели. Фрукты вымойте и обсушите.
У патахайи отрежьте корку, почистите яблоко и банан, мандарин. Порежьте на крупные куски банан, инжир, патахайю и яблоко. Мандарин разделите на дольки, удалите пленки.
В сковороду с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и лимонный сок. Варите карамель на слабом огне до однородного темно-золотистого цвета.
Сливки нагрейте и, мешая карамель, аккуратно влейте их. Мешайте до однородной карамели.
В горячую карамель выложите подготовленные фрукты и перемешайте.
Готовьте все на среднем огне в течение 3-5 минут и снимите с огня. Разложите фрукты в горячей карамели и подавайте.
Приятного аппетита!