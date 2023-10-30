Описание приготовления:

Фрукты в горячей карамели можно подавать как самостоятельный десерт или в дополнении шарика мороженого. Фрукты можно взять любые, главное не переспевшие и хорошо держащие форму. Обязательно добавляйте в сироп лимонный сок, это позволит карамели остаться жидкой и не засахариться во время приготовления.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Сахар 150 Грамм

Вода 70 Миллилитров

Сливки 50 Миллилитров (10-20% жирности)

Инжир 2 Штуки

Мандарин 1 Штука

Яблоко 1/2 Штуки

Питахайя 1/2 Штуки

Банан 1 Штука

Сок лимона 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

244 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фрукты в горячей карамели»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фруктов в горячей карамели. Фрукты вымойте и обсушите.

У патахайи отрежьте корку, почистите яблоко и банан, мандарин. Порежьте на крупные куски банан, инжир, патахайю и яблоко. Мандарин разделите на дольки, удалите пленки.

В сковороду с толстым дном всыпьте сахар, влейте воду и лимонный сок. Варите карамель на слабом огне до однородного темно-золотистого цвета.

Сливки нагрейте и, мешая карамель, аккуратно влейте их. Мешайте до однородной карамели.

В горячую карамель выложите подготовленные фрукты и перемешайте.

Готовьте все на среднем огне в течение 3-5 минут и снимите с огня. Разложите фрукты в горячей карамели и подавайте.

Приятного аппетита!