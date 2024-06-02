Не выбрасывайте яичные белки. Рецепт хрустящего печенья: тающее безе с орехами

Новые рецепты
История киевского печенья берёт своё начало в середине XX века. Оно было создано на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которая начала свою работу в 1946 году.
Первые упоминания о печенье относятся к 50-м годам прошлого столетия. Тогда оно представляло собой песочное печенье с различными добавками, такими как изюм, орехи или мак.
Со временем рецептура печенья менялась и совершенствовалась, но его основные ингредиенты оставались неизменными.
В настоящее время существует множество видов киевского печенья, которые отличаются формой, размером и начинкой. Однако все они сохраняют свой неповторимый вкус и аромат, который так полюбился многим людям.
Рецепт хрустящего печенья: тающее безе с орехами
Ингредиенты:
- яичные белки — 320 г;
- сахар — 500 г;
- лимонная кислота — щепотка;
- мука — 60 г;
- арахис — 200 г;
- шоколад чёрный — 90 г.
Приготовление:
На водяной бане подогреваем белки в кастрюле, смешиваем постепенно с сахаром и лимонной кислотой. Когда сахар растворится в белках, миксером взбиваем их 10-12 минут до белой глянцевой массы.
Растапливаем на водяной бане шоколад. Измельчаем до мелкой крошки арахис. В меренгу просеиваем муку и ½ часть орехов.
Паутинкой добавляем теплый шоколад в меренгу, смешиваем.
Фото: www.youtube.com
Не стоит усердно смешивать меренгу с шоколадом, иначе не получится мраморный рисунок.
Выкладываем столовой ложкой порции меренги на противень, застеленный пергаментом. Украшаем остатками орехов верхушки печенья.
Фото: www.youtube.com
Выпекаем печенье 2 часа при 100 градусах. Не забывайте класть порции на расстоянии друг от друга.
Фото: www.youtube.com
В результате мы имеем сухое мраморное безе. Это отличный способ использовать белки, которые остались при готовке иной выпечки.