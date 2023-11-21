Давний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится

Украинская кухня – богатая и разнообразная. Традиционные блюда имеют множество вариаций, в частности обычные драники станут еще вкуснее, если в них добавить квашеную капусту.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

К хрустящим картофельным оладьям также можно добавить мясо. Или наслаждайтесь ими просто со сметаной или любым любимым соусом.

Идея для ужина Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Рецепт вкусных драников с квашеной капустой

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов квашеной капусты;

– 6 картофелин;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 1 луковица;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– 80 миллилитров подсолнечного масла.

Картошку обожают почти все / Фото Unsplash

Приготовление:

Квашеную капусту хорошо отожмите и измельчите. Лук и картофель почистьте и натрите на мелкую терку в миску. Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте. Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом, формируя оладьи. Жарьте драники с обеих сторон по 3 – 4 минуты до хрустящей корочки.

Понравился рецепт? Попробуйте приготовить и другие интересные блюда из картофеля из нашей вкусной подборки.