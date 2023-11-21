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Давний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится

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Давний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится

Украинская кухня – богатая и разнообразная. Традиционные блюда имеют множество вариаций, в частности обычные драники станут еще вкуснее, если в них добавить квашеную капусту.

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К хрустящим картофельным оладьям также можно добавить мясо. Или наслаждайтесь ими просто со сметаной или любым любимым соусом.

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Рецепт вкусных драников с квашеной капустой

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов квашеной капусты;
– 6 картофелин;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 луковица;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– 80 миллилитров подсолнечного масла.

Давний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится

Картошку обожают почти все / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Квашеную капусту хорошо отожмите и измельчите.
  2. Лук и картофель почистьте и натрите на мелкую терку в миску.
  3. Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  4. Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом, формируя оладьи.
  5. Жарьте драники с обеих сторон по 3 – 4 минуты до хрустящей корочки.

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