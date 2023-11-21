ГлавнаяРецептыДавний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится Давний рецепт дерунов с квашеной капустой: готовьте только так, иначе блюдо не получится На чтение: 1 минута Украинская кухня – богатая и разнообразная. Традиционные блюда имеют множество вариаций, в частности обычные драники станут еще вкуснее, если в них добавить квашеную капусту. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ К хрустящим картофельным оладьям также можно добавить мясо. Или наслаждайтесь ими просто со сметаной или любым любимым соусом. Идея для ужина Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Рецепт вкусных драников с квашеной капустой Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 250 граммов квашеной капусты; – 6 картофелин; – 1 яйцо; – 3 столовые ложки пшеничной муки; – 1 луковица; – соль и черный молотый перец по вкусу; – 80 миллилитров подсолнечного масла. Картошку обожают почти все / Фото Unsplash Приготовление: Квашеную капусту хорошо отожмите и измельчите. Лук и картофель почистьте и натрите на мелкую терку в миску. Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте. Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом, формируя оладьи. Жарьте драники с обеих сторон по 3 – 4 минуты до хрустящей корочки. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить и другие интересные блюда из картофеля из нашей вкусной подборки. Поделитесь с друзьями