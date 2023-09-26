Ежики из фарша с рисом на сковороде с подливкой – это кушанье, которое станет для вас сытным и вкусным ужином либо обедом, особенно, если сочетать мясные шарики с вашим любимым гарниром. Потушить ежики можно в различных соусах: томатном, сметанном и даже сливочном. И какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, аппетитно и сочно будет в любом случае, так как все компоненты идеально гармонируют между собой, дополняют и оттеняют.

Классические ежики из фарша с рисом и подливкой на сковороде

Классические ежики из фарша с рисом и подливкой на сковороде – это блюдо, которое готовится быстро и достаточно просто, а по своим вкусовым характеристикам ничем не уступают кушаньям, на готовку которых уходят долгие часы. Обязательно попробуйте такие мясные шарики и вы останетесь довольны!

Ингредиенты –+8 порц.

Фарш мясной 500 гр.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Рис белый 100 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Вода 200 мл.

Томатная паста 2 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Масло подсолнечное для жарки

Шаги 40 мин.

Ежики из фарша с рисом на сковороде с подливкой готовятся быстро и просто. Очищаем головку лука, половинку нарезаем кусочками среднего размера. Перемешиваем фарш с луковой нарезкой. Вбиваем куриное яйцо, солим и перчим. Рис отвариваем до полуготовности в подсоленной воде, откидываем на сито и промываем – отправляем к фаршу. Состав перемешиваем и лепим шарики, заготовки кладем в сковороду с разогретым растительным маслом. Подрумяниваем заготовки со всех сторон на умеренном огне. Остатки лука мелко нарезаем, очищенную морковку измельчаем на терке. Высыпаем овощи к ежикам, добавляем воду и томатную пасту – закрываем крышкой и тушим около 20-25 минут. Ежики из фарша с рисом с подливкой на сковороде готовы! Горячее кушанье раскладываем по порционным тарелкам и подаем. Приятного аппетита!

Ежики из фарша с рисом в сметанном соусе

Ежики из фарша с рисом в сметанном соусе – это необычайно нежное и тающее во рту кушанье, которое можно предложить даже самым маленьким, потому как в состав не входит ничего «лишнего». Минимум ингредиентов и максимум пользы!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 800 гр.

Рис – 150 гр.

Сметана – 130 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса слегка отвариваем промытый рис, даем крупе немного остыть.

Шаг 2. Перемешиваем заранее размороженный фарш с рисом и солью.

Шаг 3. Сформировав небольшие шарики из массы, обжариваем до румяности на растительном масле, затем сдабриваем сметаной и тушим на медленном огне под крышкой (около 20 минут).

Шаг 4. По истечении указанного времени переходим к сервировке.

Шаг 5. Сочетаем с овощами и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Ежики из куриного фарша с рисом и подливкой

Ежики из куриного фарша с рисом и подливкой – это низкокалорийное кушанье, которое идеально впишется в рацион тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Для сочности дополним нежный фарш такими овощами, как лук и морковь, а также сдобрим томатным соусом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Лук – 150 гр.

Морковка – 150 гр.

Соус томатный – 200 гр.

Вода – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость высыпаем промытый рис, разбиваем яйца и добавляем фарш.

Шаг 2. Следом отправляем ½ моркови, измельченной при помощи терки с мелкими отверстиями.

Шаг 3. Дополняем массу солью и любимыми приправами – старательно перемешиваем.

Шаг 4. Оставшуюся морковку вместе с луком мелко нарезаем и высыпаем в огнеупорную форму либо на дно сковороды (тогда следует добавить немного растительного масла). Лепим мясные колобки и кладем поверх овощной подушки. Если готовим в сковороде, то овощи предварительно пассеруем до мягкости.

Шаг 5. Поливаем полуфабрикаты томатным соусом.

Шаг 6. Полностью заливаем крутым кипятком.

Шаг 7. Запекать ежики необходимо в духовке на протяжении 40 минут при 180 градусах. (тушим же на сковороде около получаса на среднем либо чуть ниже среднего огне под крышкой).

Шаг 8. Аппетитное кушанье дополняем свежими огурцами и помидорами – дегустируем. Приятного аппетита!

Ежики из фарша с рисом и капустой на сковороде

Ежики из фарша с рисом и капустой на сковороде – это сочное и невероятно вкусное кушанье, которое станет для вас полноценным приемом пищи, особенно при сочетании со всевозможными гарнирами и свежими овощами. Для готовки рекомендуется использование фарша из говядины.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 400 гр.

Капуста белокочанная – 100 гр.

Рис – 4 ст.л.

Луковица – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и измельчаем овощи: лук мелко рубим, морковь натираем на терке, а капусту тонко шинкуем. Крупу промываем до прозрачности воды и откидываем на дуршлаг.

Шаг 2. Разогреваем растительное масло и подрумяниваем морковь с луком около 5-7 минут.

Шаг 3. Объединяем фарш с рисом, зажаркой, капустой, куриным яйцом, солью и черным перцем, далее формуем полуфабрикаты круглой формы среднего размера.

Шаг 4. Заготовки помещаем в сковородку и полностью заливаем водой, доводим до кипения и накрываем крышкой, тушим в течение 40 минут.

Шаг 5. Нежные и сытные ежики распределяем по тарелкам и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Ежики из фарша индейки с подливкой

Ежики из фарша индейки с подливкой, приготовленной на основе томатного соуса и приправ – это сочное и ароматное блюдо, которое идеально гармонирует с нежным картофельным пюре, отварной пастой либо рассыпчатой крупой. Разнообразьте свой рацион!

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Фарш индюшиный – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Лук – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Вода – 200 мл.

Масло подсолнечное – для жарки.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Для соуса:

Паста томатная – 4 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Сахар-песок – ½ ст.л.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис тщательно промываем и заливаем водой, отвариваем на протяжении 5-7 минут с момента закипания.

Шаг 2. Тем временем луковицу освобождаем от шелухи, половину забрасываем в блендер и перемалываем до консистенции пюре.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем фарш с луком.

Шаг 4. Полуготовую крупу откидываем на сито, обдаем водой и даем время стечь излишкам жидкости.

Шаг 5. Для приготовления основного состава, смешиваем фарш с яйцом, рисом, специями и солью. На растительном масле обжариваем половину измельченного лука с натертой на терке морковью до мягкости, на овощи кладем сформованные мясные шарики.

Шаг 6. Для соуса смешиваем все ингредиенты (помимо моркови, муки и 250 миллилитров воды), указанные в списке, выливаем в сковородку к ежикам.

Шаг 7. Доведя состав до кипения, закрываем жаропрочную посуду крышкой и засекаем 20 минут. Затем вливаем раствор из муки и воды.

Шаг 8. Доводим до кипения повторно и томим еще 5 минут – пробуем. Приятного аппетита!

Ежики с фаршем, рисом и грибами на сковороде

Ежики с фаршем, рисом и грибами на сковороде – это изысканное кушанье, которое по достоинству будет оценено вами и членами вашей семьи, потому что сочетание ингредиентов очень удачное. Каждый из компонентов прекрасно дополняет и оттеняет вкус друг друга.

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12-14 шт.

Ингредиенты:

Мясо – 800 гр.

Рис – 100 гр.

Грибы – 400 гр.

Мука – 1 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Луковица – 1 шт.

Молоко – 300 мл.

Масло растительное – для жарки.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранный кусок мяса тщательно промываем и насухо промакиваем салфетками, измельчаем при помощи мясорубки вместе с луком.

Шаг 2. В основной состав добавляем соль, рис, отваренный до полуготовности и приправы.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем ингредиенты и лепим шарики, размером с грецкий орех либо чуть больше.

Шаг 4. Заготовки выкладываем в сковородку с горячим растительным маслом.

Шаг 5. Подрумяниваем ежики со всех сторон, аккуратно переворачивая.

Шаг 6. В другой сковороде на растопленном сливочном масле обжариваем лук до прозрачности, добавляем отварные лесные грибы либо сырые шампиньоны/вешенки.

Шаг 7. Зажарку солим и перчим, заливаем молоком и доводим до кипения на среднем огне.

Шаг 8. Подсыпаем немного муки, тщательно перемешиваем и тушим 5 минут.

Шаг 9. Полученным соусом заливаем румяные тефтели, томим под крышкой около 30 минут.

Шаг 10. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Ежики из говяжьего фарша с рисом и подливкой

Ежики из говяжьего фарша с рисом и подливкой – это простое в приготовлении и безумно вкусное блюдо, которое дополнит любой гарнир либо просто овощной салат. Для готовки нам потребуются лишь те ингредиенты, которые всегда есть под рукой: мясо, овощи и немного крупы.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 600 гр.

Рис – 150-200 гр.

Лук – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Паста томатная – 300 гр.

Мука – 2-3 ст.л.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупу промываем под струей воды и даем время стечь.

Шаг 2. В миске руками перемешиваем рис с фаршем, куриным яйцом, измельченной одной луковицей, солью и приправами.

Шаг 3. На растительном масле до прозрачности обжариваем оставшийся лук, всыпаем натертую морковку и томим еще 4-5 минут.

Шаг 4. В кастрюлю наливаем воду и выкладываем томатную пасту, помещаем на конфорку. Добавляем зажарку и доводим до кипения, затем всыпаем соль и специи.

Шаг 5. Смачиваем ладони в воде и лепим небольшие шарики из фарша, обваливаем в муке.

Шаг 6. В сковородке раскаляем растительное масло и обжариваем до румяности полуфабрикаты, перекладываем на тарелку.

Шаг 7. Выкладываем ежики в горячий томатный соус и засекаем 20-25 минут, готовим строго под крышкой на среднем нагреве.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Ежики из фарша с рисом и томатной подливкой

Ежики из фарша с рисом и томатной подливкой представляют собой небольшие шарики из перекрученного мяса, дополненного белым рисом, ароматными овощами и пикантными специями. Благодаря томлению в соусе, ингредиенты максимально пропитываются насыщенным томатным вкусом.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Лук средний – 1 шт.

Вода/бульон – 500 мл.

Желток куриный – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Паста томатная/кетчуп – 4 ч.л.

Мука – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Укроп – 4 веточки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную луковицу мелко нарезаем и высыпаем на сковородку с растительным маслом, слегка подрумяниваем.

Шаг 2. Теперь в огнеупорную посуду отправляем рубленый чеснок и томатную пасту, перемешиваем и томим все вместе около 1-2 минут.

Шаг 3. Подсыпаем указанное количество муки.

Шаг 4. Помешивая, вливаем воду, приправляем и солим.

Шаг 5. Тем временем в тарелку выкладываем фарш, сдабриваем солью, хмели-сунели и молотым перцем.

Шаг 6. Добавляем куриный желток и тщательно промытый рис.

Шаг 7. Состав вымешиваем до однородности и формуем заготовки.

Шаг 8. Мясные шарики окунаем в соус и доводим до кипения, далее убавляем пламя и томим кушанье в течение получаса.

Шаг 9. Горячее кушанье посыпаем измельченным укропом и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Ежики из фарша с рисом в сливочном соусе

Ежики из фарша с рисом в сливочном соусе – это изысканное и невероятно нежное кушанье, которое в буквальном смысле тает во рту. Подавать такие «колобки» можно, как с гарниром, так можно и без него, потому как в состав уже включена крупа. Попробуйте и вы не разочаруетесь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш – 400 гр.

Рис – 80 гр.

Лук – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Для соуса:

Сливки – 150 мл.

Крахмал – 2 ст.л.

Вода – 100 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В нескольких водах промываем рис и ставим вариться, предварительно посолив. Томим крупу на медленном огне под крышкой 20-25 минут, затем откидываем на дуршлаг.

Шаг 2. Перемешиваем фарш с рисом.

Шаг 3. Также добавляем измельченный лук, яйцо, соль и по желанию приправы.

Шаг 4. Вымешав состав, лепим полуфабрикаты и обжариваем их до образования корочки на растительном масле. Затем закрываем крышкой и убавляем нагрев, засекаем 15 минут.

Шаг 5. Параллельно смешиваем воду с крахмалом и сливками.

Шаг 6. Соусом заливаем шарики из мяса, добавляем для аромата измельченные зубчики чеснока. Доводим содержимое сковороды до кипения.

Шаг 7. Ежики переворачиваем и через 2-3 минуты убираем с конфорки.

Шаг 8. Блюдо сервируем и дегустируем. Приятного аппетита!

Мясные ежики с рисом и морковью на сковороде

Мясные ежики с рисом и морковью на сковороде – это бюджетное блюдо, для приготовления которого вам потребуется совсем немного мяса, однако, накормить вкусно и сытно вы сможете всех членов своей семьи. А все, благодаря добавлению крупы и овощей.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Фарш мясной – 300 гр.

Морковка – 1 шт.

Паста томатная – 30 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Луковица – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Кубик бульонный – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Рис промываем несколько раз до чистой воды.

Шаг 2. Варим его 10 минут после закипания, лук очищаем и мелко рубим, разделяем пополам.

Шаг 3. Вооружаемся теркой и измельчаем морковку.

Шаг 4. В глубокой чаше перемешиваем фарш, рисовую крупу, яйцо, половину лука, соль и черный перец.

Шаг 5. Влажными руками формируем заготовки среднего размера.

Шаг 6. С двух сторон подрумяниваем ежики на подсолнечном масле.

Шаг 7. Перекладываем шарики в тарелку, а в сковородку высыпаем оставшийся лук с морковью, слегка обжариваем и дополняем томатной пастой.

Шаг 8. Заливаем кипятком и сдабриваем бульонным кубиком, хорошенько перемешиваем.

Шаг 9. Погружаем мясные полуфабрикаты в соус и тушим на медленном огне под крышкой 20-30 минут.

Шаг 10. Приятного аппетита!