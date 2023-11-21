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Лосось «А-ля Савора»

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Лосось «А-ля Савора»

Описание приготовления:

Точный рецепт "Савора" держится в строжайшей тайне. Поэтому блюдо и называется "А-ля Савора". Лосось получается нежным, с необычайно ароматным вкусом. Хлебные крошки лучше всего сделать дома, просто натереть на крупной терке батон. Покупные панировочные сухари не очень сюда подойдут. С лососем можно подать любой гарнир или приготовить его как самостоятельное блюдо.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Лосось 300 Грамм (филе)
  • Горчица 2 Чайных ложки (зерновая, французская)
  • Мед 1 Чайная ложка
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный 1 Щепотка
  • Корица 1 Щепотка
  • Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
  • Мускатный орех 1 Щепотка (молотый)
  • Куркума 1 Щепотка (порошок)
  • Гвоздика 1 Щепотка
  • Сухой чеснок 1/4 Чайных ложки
  • Эстрагон 1 Щепотка
  • Крошка белого хлеба 4 Ст. ложки
  • Укроп 1 Ст. ложка (измельченный)
  • Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

170 ккал

Калорийность

18 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лосось "А-ля Савора"»

Лосось "А-ля Савора"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лосося "А-ля Савора".

Лосось "А-ля Савора"

Смешайте в миске все кроме лосося, укропа и хлебных крошек.

Лосось "А-ля Савора"

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите лосось. Смажьте лосось соусом.

Лосось "А-ля Савора"

Хлебные крошки смешайте с нарезанным укропом и засыпьте поверх лосося.

Лосось "А-ля Савора"

Форму с лососем поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Корочка должна зарумяниться и стать хрустящей. Готовый лосось "А-ля Савора" достаньте и сразу подавайте к столу.

Лосось "А-ля Савора"

Приятного аппетита!

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