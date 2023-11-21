Описание приготовления:
Точный рецепт "Савора" держится в строжайшей тайне. Поэтому блюдо и называется "А-ля Савора". Лосось получается нежным, с необычайно ароматным вкусом. Хлебные крошки лучше всего сделать дома, просто натереть на крупной терке батон. Покупные панировочные сухари не очень сюда подойдут. С лососем можно подать любой гарнир или приготовить его как самостоятельное блюдо.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Лосось 300 Грамм (филе)
- Горчица 2 Чайных ложки (зерновая, французская)
- Мед 1 Чайная ложка
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный 1 Щепотка
- Корица 1 Щепотка
- Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
- Мускатный орех 1 Щепотка (молотый)
- Куркума 1 Щепотка (порошок)
- Гвоздика 1 Щепотка
- Сухой чеснок 1/4 Чайных ложки
- Эстрагон 1 Щепотка
- Крошка белого хлеба 4 Ст. ложки
- Укроп 1 Ст. ложка (измельченный)
- Растительное масло 1 Ст. ложка
Количество порций 2
Калорийность
170 ккал
Калорийность
18 г
Белки
9 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лосось "А-ля Савора"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лосося "А-ля Савора".
Смешайте в миске все кроме лосося, укропа и хлебных крошек.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите лосось. Смажьте лосось соусом.
Хлебные крошки смешайте с нарезанным укропом и засыпьте поверх лосося.
Форму с лососем поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Корочка должна зарумяниться и стать хрустящей. Готовый лосось "А-ля Савора" достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!