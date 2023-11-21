Описание приготовления:

Точный рецепт "Савора" держится в строжайшей тайне. Поэтому блюдо и называется "А-ля Савора". Лосось получается нежным, с необычайно ароматным вкусом. Хлебные крошки лучше всего сделать дома, просто натереть на крупной терке батон. Покупные панировочные сухари не очень сюда подойдут. С лососем можно подать любой гарнир или приготовить его как самостоятельное блюдо.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Лосось 300 Грамм (филе)

Горчица 2 Чайных ложки (зерновая, французская)

Мед 1 Чайная ложка

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец черный 1 Щепотка

Корица 1 Щепотка

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Мускатный орех 1 Щепотка (молотый)

Куркума 1 Щепотка (порошок)

Гвоздика 1 Щепотка

Сухой чеснок 1/4 Чайных ложки

Эстрагон 1 Щепотка

Крошка белого хлеба 4 Ст. ложки

Укроп 1 Ст. ложка (измельченный)

Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

170 ккал

Калорийность

18 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лосось "А-ля Савора"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лосося "А-ля Савора".

Смешайте в миске все кроме лосося, укропа и хлебных крошек.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите лосось. Смажьте лосось соусом.

Хлебные крошки смешайте с нарезанным укропом и засыпьте поверх лосося.

Форму с лососем поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Корочка должна зарумяниться и стать хрустящей. Готовый лосось "А-ля Савора" достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!