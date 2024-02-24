Давно забытый рецепт. Вкусный салат из простых ингредиентов: без майонеза

Характерная особенность салатов: измельченные ингредиенты, перемешанные с майонезом. Слоеные же салаты являются отдельной категорией, а их родоначальником считается «Сельдь под шубой». В советское время люди были ограничены в ресурсах, для приготовления использовали в основном домашние заготовки. Разгул салатов начался в постсоветскую эпоху, тогда появились настоящие кулинарные шедевры и покорители желудков. Возможно этот рецепт вас удивит, поскольку можно приготовить вкусный и сытный салат без использования майонеза.
Ингредиенты для салата:
- куриное филе — 400 г;
- яйца — 4 шт.;
- маринованные огурцы — 250-300 г;
- морковь — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- горчица — ст. л.;
- укроп — пучок.
Приготовление салата:
Предварительно варим куриное филе, яйца и морковь.
Маринованные огурцы нарезаем кубиком, перекладываем в салатницу. Вареное филе мелко нарезаем, отправляем к огурцам. Кубиком нарезаем морковь, соединяем с остальными ингредиентами.
Вареные яйца очищаем и избавляемся от желтка. Мелко нарезаем белок, отправляем в салат.
Желток перекладываем в отдельную емкость и раздавливаем вилкой. Добавляем сметану, соль и горчицу. Вливаем 3 столовые ложки оливкового масла.
Можно также добавить укроп.
Заправляем салат смесью и перемешиваем.
Получается аппетитный сочный салат без использования майонеза.