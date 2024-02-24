Давно забытый рецепт. Вкусный салат из простых ингредиентов: без майонеза

Характерная особенность салатов: измельченные ингредиенты, перемешанные с майонезом. Слоеные же салаты являются отдельной категорией, а их родоначальником считается «Сельдь под шубой». В советское время люди были ограничены в ресурсах, для приготовления использовали в основном домашние заготовки. Разгул салатов начался в постсоветскую эпоху, тогда появились настоящие кулинарные шедевры и покорители желудков. Возможно этот рецепт вас удивит, поскольку можно приготовить вкусный и сытный салат без использования майонеза.

Ингредиенты для салата:

куриное филе — 400 г;

яйца — 4 шт.;

маринованные огурцы — 250-300 г;

морковь — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

горчица — ст. л.;

укроп — пучок.

Приготовление салата:

Предварительно варим куриное филе, яйца и морковь.

Маринованные огурцы нарезаем кубиком, перекладываем в салатницу. Вареное филе мелко нарезаем, отправляем к огурцам. Кубиком нарезаем морковь, соединяем с остальными ингредиентами.

Вареные яйца очищаем и избавляемся от желтка. Мелко нарезаем белок, отправляем в салат.

Желток перекладываем в отдельную емкость и раздавливаем вилкой. Добавляем сметану, соль и горчицу. Вливаем 3 столовые ложки оливкового масла.

Можно также добавить укроп.

Заправляем салат смесью и перемешиваем.

Получается аппетитный сочный салат без использования майонеза.