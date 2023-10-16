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Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

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Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Макаронные изделия — один из самых популярных видов гарниров на Земле. В основном, любовь к макаронам всему миру внушили Итальянцы. Именно в этой стране готовятся самые вкусные макаронные пасты.

В Италии за год съедается невероятное количество макаронных изделий. Если интерпретировать все макароны в одну спагетти, то ее длина составит 600.000.000 километров. То есть, такой спагетти можно 15.00 раз обернуть земной шар.

Приготовим из макарон несколько вкусных блюд на ужин.

Ингредиенты для запеканки из макарон:

  • соль — ч. л.;
  • паста пенне — 300 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • орегано — щепотка;
  • сыр — 200 г;
  • сливочное масло — 2 ст. л.

Приготовление запеканки из макарон:

Отвариваем пенне в соленой воде до состояния альденте. В это время в отдельной миске взбиваем яйца. Выливаем воду из-под макарон, кладем их во взбитые яйца, посыпаем черным молотым перцем и орегано, смешиваем.

Натираем на крупной терке сыр, кладем к макаронам. В сковороде растапливаем сливочное масло, отправляем в нее смесь пенне и сыра.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Обжариваем массу под крышкой на среднем огне 10 минут.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Далее переворачиваем запеканку вверх жареной стороной.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Посыпаем верхушку сыром, накрываем крышкой и жарим, пока не расплавится сыр.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

После этого можно доставать запеканку из сковороды и подавать к столу.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Получается незамысловатое сытное блюдо из макарон.

Ингредиенты для пасты:

  • лук репчатый — ½ шт.;
  • сливочное масло — ст. л.;
  • лапша быстрого приготовления — брикет;
  • чеснок — зубчик;
  • соевый соус — ст. л.;
  • кетчуп — ст. л.;
  • яйцо — шт.;
  • моцарелла — 100 г.

Приготовление пасты:

Нарезаем тонкими перьями лук, обжариваем в сковороде с растопленным сливочным маслом до золотистого цвета.

Выкладываем брикет быстрой лапши в кастрюлю с кипящей водой.

Пропускаем в сковороду с луком через пресс зубчик чеснока. Добавляем к луку так же соевый соус, кетчуп и приправу для лапши, смешиваем ингредиенты.

Разбиваем в сковороду яйцо, смешиваем с луком.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Выливаем воду из кастрюли с приготовленной лапшой. Добавляем лапшу в сковороду, вливаем немного кетчупа и куриного бульона.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Натираем на верхушку пасты на маленьких резцах терки сыр, смешиваем.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Подавать данную бюджетную пасту рекомендуем с листьями шпината.

Даже муж похвалил за вкус этих макарон. Сразу 2 рецепта, которые я буду готовить не останавливаясь: один за другим

Для большей сытости к лапше рекомендуется добавлять также ветчину.

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