Рецепт: Суп с булугуром и вермишелькой с копченой курочкой — «по — домашнему»

Ингредиенты:

крупа булгур — 100граммов;

мини вермишель — 100 граммов;

соль адыгейская — по вкусу;

куриные копченые ножки — 3 штуки;

картофель — 150 граммов;

морковь — 1 штука;

перец болгарский — 2 штуки;

масло топленое — 50 граммов;

лук зеленый — 100грамм;

укроп свежей — 100грамм;

свежая петрушка — 100грамм;

лавровый лист — 3 штуки

Способ приготовления: хоро

Здравствуйте все! Предлагаю вкусный и полезный супчик. С крупой булгур. Немного о булгуре. Где появился булгур? Назвать одну точку на карте мира не получится. Находки археологов, древние рукописи и старинные кулинарные книги доказывают, что булгур был популярен на Балканах, Ближнем Востоке и Кавказе, в северных регионах Индии, Пакистане, южных областях России. Использовали его в пищу минимум с IX века до нашей эры. В разных языках у продукта есть ещё несколько названий: плигури, далия, булгор, бурголь, бургуль, бургель, гургур. Булгур — это молодые зёрна пшеницы, которые пропаривают, а затем подсушивают и дробят. В результате получается твёрдое зерно с тонким ореховым привкусом и ароматом. Булгур содержит много необходимых организму веществ. Польза этого продукта несомненна как минимум благодаря наличию клетчатки — на 100 г сырой крупы её приходится 12,5 г. По этому показателю продукт в 1,5 раза превосходит гречку и 11 раз рис.

И так, начнем. В кастрюлю нальем около трех литров воды. Опустим три ножки копченой курицы. (Можно использовать и индейку).

Поставить на огонь и варить до кипения. За тем воду слить и налить новую воду в таком же количестве.

И продолжать варить 15 минут снимая пену.

Подготовим картофель. Очистим, помоем, нарежем кубиками и отправим в кастрюлю вариться.

Морковь натрем на крупной терке. Перец нарезать кубиками и положить в разогретую с топленым маслом сковороду.

Пассировать пять минут. Теперь займемся булгуром и вермишелькой.

Как вы заметили у меня микс. Приобрела в магазине пачку. Отличный продукт. И вермишелька и булгур уже поджарены. Промыть один раз проточной водой. И опустить в кастрюлю.

Добавить пассеровку моркови с болгарским перцем.

Теперь можно посолить по вкусу и положить лавровый лист. Соль я люблю использовать адыгейскую, она со специями. Мне ее посоветовал сын, он хорошо готовит и я прислушиваюсь к его рекомендациям.

Варим суп еще пятнадцать минут.

За тем добавляем мелко нарезанную зелень. Даем покипеть супу еще пять минут на слабом огне. Все супчик готов. Нальем в тарелку, по сыпем перцем душистым.

И приятного аппетита.

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.