Если Оливье и Шуба надоели: подборка лучших салатов на Пасху

Без салатов не обходится ни один праздничный стол. Эта подборка пригодится вам, если традиционные Шуба и Оливье надоели. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Дальше вы найдете салаты на любой вкус, информирует Вкусно 24. В частности, с рыбой, курицей и брынзой. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов Греческий салат с брынзой Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Греческий салат – неизменная классика / Фото Depositphotos Ингредиенты:

– 200 граммов брынзы;

– 3 помидора;

– 1 большой огурец;

– 1 красный и желтый сладкие перцы;

– половина красного лука;

– черные оливки без косточек;

– оливковое масло;

– смесь сухих специй (базилик, орегано);

– 1 зубчик чеснока;

– цедра лимона;

– соль;

– черный молотый перец. Приготовление: Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу. Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, масло, цедру лимона, соль, перец. Заправьте овощи и перемешайте. Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу. Салат с виноградом и курицей Время: 30 минут

30 минут Порций: 4 Такой салат понравится многим / Фото Depositphotos Ингредиенты:

– 1 отварное куриное филе;

– 100 граммов феты или брынзы;

– 3 отварных куриных яйца;

– 1 сладкий перец;

– 150 – 200 граммов винограда;

– майонез, соль, черный молотый перец, зелень по вкусу. Приготовление: Отваренное куриное мясо нарежьте небольшими кусками. То же самое сделайте с яйцами, сладким перцем и сыром. Виноград разрежьте пополам, если он большой. Все смешайте, добавьте майонез со специями и снова перемешайте. Салат со шпинатом и слабосоленым лососем Время: 15 минут

15 минут Порций: 4 Приготовьте этот простой и вкусный салат / Фото Depositphotos Ингредиенты:

– свежий шпинат;

– 4 томата черри;

– 100 граммов слабосоленого лосося;

– 4 перепелиных яйца;

– 1 – 2 столовые ложки масла;

– сок апельсина;

– семена подсолнечника, тыквы или льна;

– соль;

– черный молотый перец. Приготовление: Рыбу нарежьте кусочками. Отваренные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками. Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом. Сверху посыпьте семечками или орешками и выдавите сок апельсина. Салат с крабовыми палочками Время: 30 минут

30 минут Порций: 4 Салат из крабовых палочек – звезда праздничного стола / Фото Depositphotos Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 250 граммов консервированной кукурузы;

– 3 отварных куриных яйца;

– 2 огурца;

– 100 граммов отварного риса;

– 1 лук;

– соль, черный молотый перец, майонез по вкусу. Приготовление: Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарежьте произвольными кусочками и переложите в миску. Добавьте кукурузу, заранее вареный рис, майонез, соль, перец и перемешайте. Приятного аппетита! Понравилась подборка? Узнайте, как приготовить еще одну вкусную закуску – маринованный болгарский перец по-корейски.