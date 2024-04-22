ГлавнаяРецептыЕсли Оливье и Шуба надоели: подборка лучших салатов на Пасху Если Оливье и Шуба надоели: подборка лучших салатов на Пасху На чтение: 2 минуты Без салатов не обходится ни один праздничный стол. Эта подборка пригодится вам, если традиционные Шуба и Оливье надоели. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Дальше вы найдете салаты на любой вкус, информирует Вкусно 24. В частности, с рыбой, курицей и брынзой. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов Греческий салат с брынзой Время: 20 минут Порций: 4 Греческий салат – неизменная классика / Фото Depositphotos Ингредиенты: – 200 граммов брынзы; – 3 помидора; – 1 большой огурец; – 1 красный и желтый сладкие перцы; – половина красного лука; – черные оливки без косточек; – оливковое масло; – смесь сухих специй (базилик, орегано); – 1 зубчик чеснока; – цедра лимона; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу. Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, масло, цедру лимона, соль, перец. Заправьте овощи и перемешайте. Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу. Салат с виноградом и курицей Время: 30 минут Порций: 4 Такой салат понравится многим / Фото Depositphotos Ингредиенты: – 1 отварное куриное филе; – 100 граммов феты или брынзы; – 3 отварных куриных яйца; – 1 сладкий перец; – 150 – 200 граммов винограда; – майонез, соль, черный молотый перец, зелень по вкусу. Приготовление: Отваренное куриное мясо нарежьте небольшими кусками. То же самое сделайте с яйцами, сладким перцем и сыром. Виноград разрежьте пополам, если он большой. Все смешайте, добавьте майонез со специями и снова перемешайте. Салат со шпинатом и слабосоленым лососем Время: 15 минут Порций: 4 Приготовьте этот простой и вкусный салат / Фото Depositphotos Ингредиенты: – свежий шпинат; – 4 томата черри; – 100 граммов слабосоленого лосося; – 4 перепелиных яйца; – 1 – 2 столовые ложки масла; – сок апельсина; – семена подсолнечника, тыквы или льна; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Рыбу нарежьте кусочками. Отваренные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками. Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом. Сверху посыпьте семечками или орешками и выдавите сок апельсина. Салат с крабовыми палочками Время: 30 минут Порций: 4 Салат из крабовых палочек – звезда праздничного стола / Фото Depositphotos Ингредиенты: – 200 граммов крабовых палочек; – 250 граммов консервированной кукурузы; – 3 отварных куриных яйца; – 2 огурца; – 100 граммов отварного риса; – 1 лук; – соль, черный молотый перец, майонез по вкусу. Приготовление: Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарежьте произвольными кусочками и переложите в миску. Добавьте кукурузу, заранее вареный рис, майонез, соль, перец и перемешайте. Приятного аппетита! Понравилась подборка? Узнайте, как приготовить еще одну вкусную закуску – маринованный болгарский перец по-корейски. Поделитесь с друзьями