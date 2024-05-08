Если нет времени готовить: рецепт быстрого салата с фасолью

Такой салат одинаково уместно будет смотреться и на столе во время обеда или ужина, и в качестве праздничного блюда.

Быстрый и сытный салат с фасолью – блюдо, которое отлично утолит голод, а его приготовление не отнимет много времени, что особенно понравится тем, кто очень занят. Как сделать такой салат, рассказали в блоге «Кулинарная книга».

Быстрый салат с фасолью

Ингредиенты:

куриное филе (копченое) – 150 гр;

консервированная кукуруза – 120 гр;

фасоль – 120 гр;

морковь по-корейски – 120 гр;

огурец – 120 гр.

Для заправки:

сметана 15% – 100 гр;

горчица – 1 ч. л;

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

В салатницу выложить консервированную кукурузу и фасоль. Нарезать куриное филе и огурец соломкой, добавить в салат. Туда же отправить морковь по-корейски.

Для заправки смешать сметану, горчицу, соль, перец и сушеный чеснок. Заправить салат и хорошо перемешать.

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