Если нет времени готовить: рецепт быстрого салата с фасолью

Такой салат одинаково уместно будет смотреться и на столе во время обеда или ужина, и в качестве праздничного блюда.
Быстрый и сытный салат с фасолью – блюдо, которое отлично утолит голод, а его приготовление не отнимет много времени, что особенно понравится тем, кто очень занят. Как сделать такой салат, рассказали в блоге «Кулинарная книга».
Быстрый салат с фасолью
Ингредиенты:
- куриное филе (копченое) – 150 гр;
- консервированная кукуруза – 120 гр;
- фасоль – 120 гр;
- морковь по-корейски – 120 гр;
- огурец – 120 гр.
Для заправки:
- сметана 15% – 100 гр;
- горчица – 1 ч. л;
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу.
Способ приготовления:
В салатницу выложить консервированную кукурузу и фасоль. Нарезать куриное филе и огурец соломкой, добавить в салат. Туда же отправить морковь по-корейски.
Для заправки смешать сметану, горчицу, соль, перец и сушеный чеснок. Заправить салат и хорошо перемешать.
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