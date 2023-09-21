Деруни від яких не товстішають – особливий рецепт

п ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ВЕЛИКИЙ ДЕРУН З СИРОМ

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Рекордний дерун, завважки 140 кг, спекли у м.Коростень, на святі їжі. Там навіть встановили пам’ятник деруну

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Мій, звісно, не такий великий, але дуууже смачний;)

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Інгредієнти:

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• Картопля — 500 г,

• Сир пармезан — 50 г,

• Вершкове масло — 50 + 20 г,

• Олія — 20 мл,

• Сіль — на смак,

• Сметана — 30 г,

• Зелень для презентації,

• Лосось слабосолоний — 70 г.

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Приготування:

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1. Натерти картоплю, видавити зайву рідину. Додати 50 г розтопленого масла та сіль, перемішати.

2. Викласти більшу частину на пательню з олією та 20 г масла.

3. Смажити на середньому вогні 5 хвилин, потім накрити кришкою та смажити ще 5 хвилин. На картоплю викласти сир, другу частину картоплі, обсмажити 5 хвилин і перевернути.

4. Повторити просмаження з іншої сторони.

5. Подавати зі сметаною та рибою.