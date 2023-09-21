ГлавнаяРецептыДеруни від яких не товстішають – особливий рецепт Деруни від яких не товстішають – особливий рецепт На чтение: 1 минута п ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ВЕЛИКИЙ ДЕРУН З СИРОМ ⠀ Рекордний дерун, завважки 140 кг, спекли у м.Коростень, на святі їжі. Там навіть встановили пам’ятник деруну ⠀ Мій, звісно, не такий великий, але дуууже смачний;) ⠀ Інгредієнти: ⠀ • Картопля — 500 г, • Сир пармезан — 50 г, • Вершкове масло — 50 + 20 г, • Олія — 20 мл, • Сіль — на смак, • Сметана — 30 г, • Зелень для презентації, • Лосось слабосолоний — 70 г. ⠀ Приготування: ⠀ 1. Натерти картоплю, видавити зайву рідину. Додати 50 г розтопленого масла та сіль, перемішати. 2. Викласти більшу частину на пательню з олією та 20 г масла. 3. Смажити на середньому вогні 5 хвилин, потім накрити кришкою та смажити ще 5 хвилин. На картоплю викласти сир, другу частину картоплі, обсмажити 5 хвилин і перевернути. 4. Повторити просмаження з іншої сторони. 5. Подавати зі сметаною та рибою. Поделитесь с друзьями