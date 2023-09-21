Портал про города-курорты | Perekop

Деруни від яких не товстішають – особливий рецепт

На чтение: 1 минута
Деруни від яких не товстішають – особливий рецепт

п

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ВЕЛИКИЙ ДЕРУН З СИРОМ

Рекордний дерун, завважки 140 кг, спекли у м.Коростень, на святі їжі. Там навіть встановили пам’ятник деруну

Мій, звісно, не такий великий, але дуууже смачний;)

Інгредієнти:

• Картопля — 500 г,
• Сир пармезан — 50 г,
• Вершкове масло — 50 + 20 г,
• Олія — 20 мл,
• Сіль — на смак,
• Сметана — 30 г,
• Зелень для презентації,
• Лосось слабосолоний — 70 г.

Приготування:

1. Натерти картоплю, видавити зайву рідину. Додати 50 г розтопленого масла та сіль, перемішати.
2. Викласти більшу частину на пательню з олією та 20 г масла.
3. Смажити на середньому вогні 5 хвилин, потім накрити кришкою та смажити ще 5 хвилин. На картоплю викласти сир, другу частину картоплі, обсмажити 5 хвилин і перевернути.
4. Повторити просмаження з іншої сторони.
5. Подавати зі сметаною та рибою.

Что будем искать? Например,Человек