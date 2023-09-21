Баклажаны со вкусом грибов: рецепт популярной заготовки на зиму

Для приготовления такого салата можно брать поврежденные или переросшие плоды. Это никак не повлияет на вкус готового блюда.

Баклажаны со вкусом грибов – одна из самых популярных заготовок на зиму. Эти овощи имеют консистенцию, которая похожа на белые грибы, а при добавлении определенных ингредиентов и вкус получается почти аналогичный. Как их приготовить, рассказали в блоге «Рецепты заготовок». Для такого салата можно брать поврежденные или переросшие плоды. На вкус это не влияет: закуска получается не горькая, со своеобразным «южным» послевкусием.

Баклажаны со вкусом грибов

Ингредиенты:

спелые баклажаны без крупных семян – 2 кг;

растительно масло – 250 мл (1 стакан);

болгарский сладкий перец – 3-4 штуки;

чеснок свежий – 180 грамм;

зелень петрушки, укропа – по вкусу;

горький перец – стручок.

Для маринада:

вода – 1 литр;

соль – 2 ст. л. с горкой;

уксус 9% – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны перебрать, вымыть под проточной водой, срезать плодоножки. Очистить их от кожуры и нарезать кубиками примерно 1х1 см, выложить кусочки баклажан в глубокую емкость и налить подсоленную воду. Баклажаны будут всплывать, поэтому сверху можно слегка прижать их тарелкой и оставить в воде на полчаса, чтобы лишняя горечь из плодов ушла.

Далее кусочки баклажан отжать от лишней влаги, выложить на сковороду с разогретым растительным маслом, обжарить на слабом огне в течение 10-15 минут при постоянном помешивании. Остудить до комнатной температуры.

У горького перца удалить плодоножки, нарезать стручок очень тонкими кольцами. Сюда же добавить порубленные укроп и петрушку. Свежий чеснок нарезать тонкими дольками. Сладкий болгарский перец очистить от плодоножки и семян, нарезать соломкой или полукольцами.

Все перемешать, выложить в эмалированную емкость слоями: смесь овощей – обжаренные баклажаны – смесь овощей – обжаренные баклажаны. Залить закуску подготовленным холодным маринадом, чтобы раствор полностью закрыл баклажаны. Положить внутрь кастрюли деревянный кружок и придавить грузом на 12 часов.

Слить маринад в другую емкость. Содержимое кастрюли перемешать. После этого смесь разложить в полулитровые банки, залить сверху маринадом. Стерилизовать их в глубокой кастрюле не менее четырех минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить баклажаны по-грузински и салат из баклажанов.