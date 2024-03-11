Описание приготовления:
Популярный десерт был создан в честь балерины Анны Павловой и напоминает белоснежную и воздушную юбку-пачку балерины. Основу десерта составляет хрустящее безе с мягкой сердцевинкой и нежнейший сливочный крем. Украшается лакомство свежей клубникой и другими ягодами. Подается сразу же после украшения кремом!
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Яйца / Яичный белок Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Белок куриного яйца 4 Штуки (безе)
- Кукурузный крахмал 2 Ст. ложки (безе)
- Сахарная пудра 100 Грамм (безе)
- Сок лимонный 1/2 Чайных ложки (безе)
- Соль 1 Щепотка (безе)
- Сливки 350 Миллилитров (33% жирности, крем)
- Сахарная пудра 70 Грамм (крем)
- Сок лимона 1/2 Чайных ложки (крем)
- Клубника 3 Штуки
- Голубика 50 Грамм
- Мята 5 Грамм (свежая)
Количество порций 6
Калорийность
174 ккал
Калорийность
5 г
Белки
1 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Десерт "Анна Павлова"»
Подготовьте указанные ингредиенты. Белки заранее охладите, так они лучше взобьются. Проследите, чтобы при разбивании яиц в них не попала ни капля желтка!
Перелейте белки куриных яиц в чашу миксера или кухонного комбайна. Чаша и венчик должны быть полностью сухими, так как даже из-за пары капель воды белки не взобьются. Взбейте их 2-3 минуты с солью в пышную пену на самой высокой скорости техники. Затем всыпьте сахарную пудру по частям, взбивая массу еще 2-3 минуты.
Последними вмешайте крахмал и лимонный сок. Крахмал "подарит" безе нежную сердцевинку, а лимонный сок подчеркнет сладость основы. Выложите взбитую массу в виде купола или широкого круга на пергаментную бумагу и подсушите в духовке 1,5 часа при 100-110 градусах. Обязательно включайте режим конвекции. Основу остудите.
Далее взбейте сливки 33% в течение 3-4 минут в крем, добавляя по частям сахарную пудру. Пики крема должны держаться на венчике. Вмешайте лимонный сок и сливочный крем готов!
С помощью кулинарного пакета выложите приготовленный крем на основу из безе, создавая узоры по своему вкусу. Можно просто воспользоваться венчиком или вилкой для создания узоров.
С помощью кулинарного пакета выложите приготовленный крем на основу из безе, создавая узоры по своему вкусу. Можно просто воспользоваться венчиком или вилкой для создания узоров.