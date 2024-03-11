Описание приготовления:

Популярный десерт был создан в честь балерины Анны Павловой и напоминает белоснежную и воздушную юбку-пачку балерины. Основу десерта составляет хрустящее безе с мягкой сердцевинкой и нежнейший сливочный крем. Украшается лакомство свежей клубникой и другими ягодами. Подается сразу же после украшения кремом!

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Яйца / Яичный белок Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Белок куриного яйца 4 Штуки (безе)

Кукурузный крахмал 2 Ст. ложки (безе)

Сахарная пудра 100 Грамм (безе)

Сок лимонный 1/2 Чайных ложки (безе)

Соль 1 Щепотка (безе)

Сливки 350 Миллилитров (33% жирности, крем)

Сахарная пудра 70 Грамм (крем)

Сок лимона 1/2 Чайных ложки (крем)

Клубника 3 Штуки

Голубика 50 Грамм

Мята 5 Грамм (свежая)

Количество порций 6

Калорийность

174 ккал

Калорийность

5 г

Белки

1 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Десерт "Анна Павлова"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Белки заранее охладите, так они лучше взобьются. Проследите, чтобы при разбивании яиц в них не попала ни капля желтка!

Перелейте белки куриных яиц в чашу миксера или кухонного комбайна. Чаша и венчик должны быть полностью сухими, так как даже из-за пары капель воды белки не взобьются. Взбейте их 2-3 минуты с солью в пышную пену на самой высокой скорости техники. Затем всыпьте сахарную пудру по частям, взбивая массу еще 2-3 минуты.

Последними вмешайте крахмал и лимонный сок. Крахмал "подарит" безе нежную сердцевинку, а лимонный сок подчеркнет сладость основы. Выложите взбитую массу в виде купола или широкого круга на пергаментную бумагу и подсушите в духовке 1,5 часа при 100-110 градусах. Обязательно включайте режим конвекции. Основу остудите.

Далее взбейте сливки 33% в течение 3-4 минут в крем, добавляя по частям сахарную пудру. Пики крема должны держаться на венчике. Вмешайте лимонный сок и сливочный крем готов!

С помощью кулинарного пакета выложите приготовленный крем на основу из безе, создавая узоры по своему вкусу. Можно просто воспользоваться венчиком или вилкой для создания узоров.

С помощью кулинарного пакета выложите приготовленный крем на основу из безе, создавая узоры по своему вкусу. Можно просто воспользоваться венчиком или вилкой для создания узоров.