Самый удобный рецепт из всех: готовим молодую картошку по-селянски на сковороде

Хрустящая картошка по-селянски — едва ли не самое любимое блюдо многих. Особенно вкусным оно получается из молодого картофеля. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Еще большего вкуса придаст особый соус. Такое блюдо получится очень ароматным. Будет вкусно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Молодая картошка по-селянски Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 650 граммов картофеля;

– 45 граммов масла;

– 1,5 грамма куркумы;

– 1 грамм паприки;

– черный перец, соль по вкусу. Для соуса:

– 200 граммов сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль, зелень по вкусу. Приготовление: Тщательно промойте картофель. Если на ней есть много земли, залейте картофель водой и оставьте на 30 минут отмокать. После этого землю будет легко убрать. Разрежьте каждую картофелину на 4. Выложите в миску, посыпьте солью, перцем, паприкой и куркумой. Тщательно перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись специями. Разогрейте масло в сковороде на огне чуть больше среднего. Выложите картофель и обжарьте, перемешивая каждые 3 минуты, до готовности. На все уйдет ориентировочно 20 минут, но точное время жарки зависит от размера кусочков, толщины сковороды и силы нагрева. Готовый картофель переложите в застеленную салфетками или бумажными полотенцами тарелку, чтобы они впитали лишний жир. Тем временем выдавите чеснок, а кусочек сыра натрите на самой маленькой терке. Измельчите зелень. Смешайте все эти ингредиенты со сметаной. Добавьте соль по вкусу. Дайте соусу 15 минут настояться. Готовый картофель подавайте горячим и с соусом. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить молодой картофель в сметане с чесноком.