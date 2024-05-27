Десерт из картошки: рецепт неожиданного Торта де Вилана с Канарских островов

Этот оригинальный десерт традиционно готовят на острове Ла-Гомера, самом маленьком из Канарских островов. И вы точно не пробовали ничего подобного.

Торта де Вилана готовят на Канарах. И это очень необычный десерт. Ведь его главный ингредиент – это картошка. К пирогам с картофелем мы привыкли, но они обычно несладкие. А вот торт – это что-то новенькое. Рецептом поделились на сайте Сucchiaio.

Трудно перевести «торта де виллана», вилана по-португальски означает «грубый», или «злой». Почему так назвали домашний десерт – неизвестно. Это домашний десерт, типичный рецепт острова Ла Гомера.

Картофель придает пирогу приятную влажную консистенцию и это очень типичный десерт для Канарских островов, где соединяются испанская, африканская и южноамериканская культуры.

Торта де Вилана

Ингредиенты:

500 г картофеля;

4 яйца;

200 г сахара;

150 г очищенного миндаля;

150 г пшеничной муки;

100 мл оливкового масла;

100 г изюма;

8 г разрыхлителя;

1/2 чайной ложки молотой корицы;

ром (по желанию);

цедра ½ лимона.

Чтобы приготовить картофельный торт, сначала отварите картофель в мундире. После приготовления слейте воду, очистите картошку и разомните в пюре. Нарежьте большую часть миндаля и отложите несколько целых орешков для украшения.

В миску с картофельным пюре добавьте яйца, измельченный миндаль, оливковое масло и сахар, просейте муку вместе с разрыхлителем, тщательно перемешивая, чтобы не образовывались комочки.

Также добавьте цедру лимона и корицу и, наконец, добавьте изюм, предварительно замоченный в небольшом количестве рома (или в воде для безалкогольного варианта) и осушенный.

Смажьте небольшим количеством сливочного масла и застелите бумагой для выпечки квадратную разъемную форму диаметром 24 см, положите тесто и тщательно разровняйте.

Украсьте целым миндалем и готовьте в разогретой до 180°С духовке около часа.

После приготовления достаньте торта де вилана из духовки и дайте ему немного остыть, прежде чем вынимать его и подавать.

Читайте также:

Белый торт: как приготовить нежный ванильный десерт

Шоколадный торт с кокосовым кремом: рецепт нежного и простого десерта

Настоящий вкус Италии: как приготовить шоколадный торт Тенерина