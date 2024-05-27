Десерт из картошки: рецепт неожиданного Торта де Вилана с Канарских островов

Этот оригинальный десерт традиционно готовят на острове Ла-Гомера, самом маленьком из Канарских островов. И вы точно не пробовали ничего подобного.
Торта де Вилана готовят на Канарах. И это очень необычный десерт. Ведь его главный ингредиент – это картошка. К пирогам с картофелем мы привыкли, но они обычно несладкие. А вот торт – это что-то новенькое. Рецептом поделились на сайте Сucchiaio.
Трудно перевести «торта де виллана», вилана по-португальски означает «грубый», или «злой». Почему так назвали домашний десерт – неизвестно. Это домашний десерт, типичный рецепт острова Ла Гомера.
Картофель придает пирогу приятную влажную консистенцию и это очень типичный десерт для Канарских островов, где соединяются испанская, африканская и южноамериканская культуры.
Торта де Вилана
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- 4 яйца;
- 200 г сахара;
- 150 г очищенного миндаля;
- 150 г пшеничной муки;
- 100 мл оливкового масла;
- 100 г изюма;
- 8 г разрыхлителя;
- 1/2 чайной ложки молотой корицы;
- ром (по желанию);
- цедра ½ лимона.
Чтобы приготовить картофельный торт, сначала отварите картофель в мундире. После приготовления слейте воду, очистите картошку и разомните в пюре. Нарежьте большую часть миндаля и отложите несколько целых орешков для украшения.
В миску с картофельным пюре добавьте яйца, измельченный миндаль, оливковое масло и сахар, просейте муку вместе с разрыхлителем, тщательно перемешивая, чтобы не образовывались комочки.
Также добавьте цедру лимона и корицу и, наконец, добавьте изюм, предварительно замоченный в небольшом количестве рома (или в воде для безалкогольного варианта) и осушенный.
Смажьте небольшим количеством сливочного масла и застелите бумагой для выпечки квадратную разъемную форму диаметром 24 см, положите тесто и тщательно разровняйте.
Украсьте целым миндалем и готовьте в разогретой до 180°С духовке около часа.
После приготовления достаньте торта де вилана из духовки и дайте ему немного остыть, прежде чем вынимать его и подавать.
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