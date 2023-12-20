Для приготовления нежного лакомства, которое даст фору любому покупному мороженому, необходимо лишь взбить сгущенку с персиковым пюре и сливками. Всего три ингредиента, зато какой вкусный и аппетитный результат! Рассказываем детально, как приготовить волшебный десерт из сгущенного молока.

Чтобы придать лакомству насыщенный персиковый вкус, нужно использовать консервированные фрукты. Слейте с них сироп. Затем измельчите персики при помощи погружного блендера или кухонного комбайна.

Как быстро приготовить нежный десерт из сгущенного молока и персиков

Чтобы сделать это лакомство более ароматным, можете добавить в него ванилин. Только будьте осторожны с его количеством. Двух щепоток на 500 г сливок и 350 г сгущенного молока будет вполне достаточно.

Ингредиенты

Сливки500 г Консервированные персики500 г Сгущенное молоко350 г

Приготовление

Сливаем сироп из-под консервированных персиков при помощи ситечка. Нарезаем фрукты небольшим кубиком. Помещаем персики в измельчитель. Прекращаем их в пюреобразную массу. Перетираем полученную смесь через мелкое сито. В отдельной емкости соединяем сгущенное молоко с фруктовой массой (оставляем 30 г). Аккуратно всё перемешиваем до однородности.В большую миску вливаем сливки. Взбиваем их миксером до устойчивой пышной массы. Вливаем к сливкам сгущенку, соединенную с персиками. Тщательно перемешиваем всё до однородной консистенции.Переливаем полученную смесь в стеклянную форму. Ровняем ее. Сверху при помощи ложки рисуем узор оставшимся персиковым пюре. Делаем рисунок зубочисткой. Отправляем форму с будущим десертом в морозильную камеру на 3 часа. Готово!

Такое аппетитное мороженое с персиковым вкусом можно есть просто так или же добавлять его в кофе, делая гляссе. Для этого берем чашку свежесваренного эспрессо. Охлаждаем его. Помещаем в высокий стакан 100 г персикового мороженого. Поливаем его 1 ст. л. шоколадного сиропа. Заливаем всё охлажденным эспрессо. Сверху помещаем 2 ст. л. сливок, взбитых до устойчивых пиков. При желании посыпаем всё тертым шоколадом. Мегасладкий и невероятно вкусный гляссе готов! В предыдущем материале мы разбирали, как отличить качественный кофе от поддельного. Ознакомьтесь с краткой инструкцией, которая поможет вам обходить стороной фальсификаты в магазине.