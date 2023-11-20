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Подруга из Италии научила. Рыбу теперь не жарю, а готовлю вкусно и полезно для всей семьи

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Подруга из Италии научила. Рыбу теперь не жарю, а готовлю вкусно и полезно для всей семьи

Одной из самых недооцененных видов рыбы считается рыба хек. Дело в том, что не все готовы покупать эту рыбу на постоянной основе. В чем заключается неприязнь к рыбе у народа? Вероятно, многих смущает цена или стереотип о том, что хек варят лишь для кошек.

Однако, стоит заметить, что в хек находится много полезных микроэлементов и витаминов. Мясо хека содержит Омега-3 кислоты, в 100 граммах мяса имеется 18 грамм белка, что весьма много для рыбы.

В хеке есть и калий, и магний, и кальций. Значит, хек вполне может употреблять человек в пищу. Главное — правильно запечь рыбу.

Ингредиенты для запеченного хека:

  • рыба хек — 2 шт.;
  • сахар — ч.л.;
  • соль — 1/2 ч.л.;
  • куркума — ч. л.;
  • паприка — ч.л.;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • соевый соус — 50 мл;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сок лимона;
  • сельдерей;
  • лук — шт.;
  • помидоры черри.

Приготовление запеченного хека:

Очищаем рыбу от головы, жабр и плавников, нарезаем на крупные кусочки. Удаляем из рыбы внутренности и черную пленку, делаем снаружи небольшие ромбовидные надрезы.

Подруга из Италии научила. Рыбу теперь не жарю, а готовлю вкусно и полезно для всей семьи

Высыпаем в миску соль, куркуму, паприку, вливаем оливковое масло, соевый соус и лимонный сок, перемешиваем. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в миску со специями.

Кладем рыбу в целлофановый пакет, вливаем туда смесь специй и масла, герметично запечатываем и слегка трясем. Оставляем рыбу в пакете для маринования на 30 минут.

Подруга из Италии научила. Рыбу теперь не жарю, а готовлю вкусно и полезно для всей семьи

Шинкуем сельдерей, выкладываем в форму для запекания. Кладем на подушку из сельдерея хек. Делаем на помидорках надрезы крестом, кладем между рыбными кусочками.

Подруга из Италии научила. Рыбу теперь не жарю, а готовлю вкусно и полезно для всей семьи

Поливаем рыбу смесью для маринования. Запекаем хек при 180 градусах 30 минут под пергаментом.

Подруга из Италии научила. Рыбу теперь не жарю, а готовлю вкусно и полезно для всей семьи

Подавать хек можно с рисом, заранее отварным. Получается отменная вкусная и сочная рыба с овощами.

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