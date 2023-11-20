Подруга из Италии научила. Рыбу теперь не жарю, а готовлю вкусно и полезно для всей семьи

Одной из самых недооцененных видов рыбы считается рыба хек. Дело в том, что не все готовы покупать эту рыбу на постоянной основе. В чем заключается неприязнь к рыбе у народа? Вероятно, многих смущает цена или стереотип о том, что хек варят лишь для кошек.

Однако, стоит заметить, что в хек находится много полезных микроэлементов и витаминов. Мясо хека содержит Омега-3 кислоты, в 100 граммах мяса имеется 18 грамм белка, что весьма много для рыбы.

В хеке есть и калий, и магний, и кальций. Значит, хек вполне может употреблять человек в пищу. Главное — правильно запечь рыбу.

Ингредиенты для запеченного хека:

рыба хек — 2 шт.;

сахар — ч.л.;

соль — 1/2 ч.л.;

куркума — ч. л.;

паприка — ч.л.;

оливковое масло — 30 мл;

соевый соус — 50 мл;

чеснок — 3 зубчика;

сок лимона;

сельдерей;

лук — шт.;

помидоры черри.

Приготовление запеченного хека:

Очищаем рыбу от головы, жабр и плавников, нарезаем на крупные кусочки. Удаляем из рыбы внутренности и черную пленку, делаем снаружи небольшие ромбовидные надрезы.

Высыпаем в миску соль, куркуму, паприку, вливаем оливковое масло, соевый соус и лимонный сок, перемешиваем. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем в миску со специями.

Кладем рыбу в целлофановый пакет, вливаем туда смесь специй и масла, герметично запечатываем и слегка трясем. Оставляем рыбу в пакете для маринования на 30 минут.

Шинкуем сельдерей, выкладываем в форму для запекания. Кладем на подушку из сельдерея хек. Делаем на помидорках надрезы крестом, кладем между рыбными кусочками.

Поливаем рыбу смесью для маринования. Запекаем хек при 180 градусах 30 минут под пергаментом.

Подавать хек можно с рисом, заранее отварным. Получается отменная вкусная и сочная рыба с овощами.