ГлавнаяРецептыТыквенный крем-суп: настоящий осенний рецепт к обеду Тыквенный крем-суп: настоящий осенний рецепт к обеду На чтение: 2 минуты Не знаете что приготовить на обед осеннего дня? Мы приготовили интересный рецепт тыквенного супа с печеным перцем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Суп-пюре с печеной тыквой и перцем – один из самых вкусных вариантов для легкого и питательного обеда. Такое осеннее блюдо понравится каждому, а еще оно быстро в приготовлении. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Попробуйте добавить также в готовое блюдо крем-сыр или семена тыквы, льна, подсолнечника. Тонкой струйкой полейте все в тарелке маслом и наслаждайтесь. Рецепт тыквенного крем-супа Время: 30 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 700 граммов тыквы; – 2 сладких перца; – 1 репчатый лук; – 1 головка чеснока; – 600 граммов куриного бульона; – щепотка звезды; – соль; – масло; – 150 граммов сыра фета или брынзы. Приготовление: Мякоть тыквы нарезаем произвольными кусками и выкладываем в жаропрочную посуду. Рядом кладем очищенный лук кусочками и целый сладкий перец. Срезаем низ с чеснока и кладем в остальные овощи. Поливаем все растительным маслом и отправляем запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 20 – 25 минут. В кастрюлю отправляем все овощи, заливаем бульоном, солим, добавляем зрение и доводим до кипения. Перебиваем овощи блендером, еще раз доводим до кипения. Для большей гладкости перетираем через сито. Подаем с брынзой или фетой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить идеальный домашний хлеб без замеса. Поделитесь с друзьями