Как приготовить буженину: самый простой рецепт вкусного мяса

Буженину можно приготовить из любого мяса. Но лучше всего она получается из свинины.

Как приготовить буженину, чтобы мясо оставалось сочным, этот вопрос возникает, пожалуй, у каждой хозяйки. Буженина — это большой кусок отборного мяса, запеченный целиком.

Она получается нежной и очень вкусной за счет специй. Готовить ее несложно. Подают буженину, как правило, охлажденной. Также ее можно нарезать в салаты и использовать для сэндвичей и бутербродов.

Самое главное в этом рецепте — это выбрать качественное мясо и хорошо его промариновать.

Буженина

Ингредиенты:

вода — 1,5 л;

свинина — 0,8 кг;

чеснок — 3 зубчика;

соль поваренная пищевая — 1,5 ст. л;

лист лавровый — 2 шт;

смесь специй для мяса — 1 ч. л.

Промойте свинину проточной водой, высушите бумажными полотенцами. И приготовьте смесь для маринования. В кастрюлю налейте воду, добавьте в нее смесь специй, соль и лавровый лист.

Рассол вскипятите. После того, как соль растворится, уберите кастрюлю с огня и остудите.

Остывшим рассолом залейте мясо и уберите его в холодильник на 12 часов.

После этого достаньте мясо из рассола и промокните бумажными салфетками. Зубчики чеснока очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

Мясо проткните ножом в разных местах и нашпигуйте чесноком. Еще раз оботрите свинину молотыми специями.

Заверните мясо в три слоя фольги и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке полтора часа.

Проверьте готовность мяса, оно должно легко прокалываться ножом и из него не должен выделяться розовый сок. Как мясо готово, остудите его до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник. Когда буженина «созреет», то получится сочной, вкусной и готовой для подачи на стол.

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