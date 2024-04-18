Как приготовить буженину: самый простой рецепт вкусного мяса

Буженину можно приготовить из любого мяса. Но лучше всего она получается из свинины.
Как приготовить буженину, чтобы мясо оставалось сочным, этот вопрос возникает, пожалуй, у каждой хозяйки. Буженина — это большой кусок отборного мяса, запеченный целиком.
Она получается нежной и очень вкусной за счет специй. Готовить ее несложно. Подают буженину, как правило, охлажденной. Также ее можно нарезать в салаты и использовать для сэндвичей и бутербродов.
Самое главное в этом рецепте — это выбрать качественное мясо и хорошо его промариновать.
Буженина
Ингредиенты:
- вода — 1,5 л;
- свинина — 0,8 кг;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль поваренная пищевая — 1,5 ст. л;
- лист лавровый — 2 шт;
- смесь специй для мяса — 1 ч. л.
Промойте свинину проточной водой, высушите бумажными полотенцами. И приготовьте смесь для маринования. В кастрюлю налейте воду, добавьте в нее смесь специй, соль и лавровый лист.
Рассол вскипятите. После того, как соль растворится, уберите кастрюлю с огня и остудите.
Остывшим рассолом залейте мясо и уберите его в холодильник на 12 часов.
После этого достаньте мясо из рассола и промокните бумажными салфетками. Зубчики чеснока очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
Мясо проткните ножом в разных местах и нашпигуйте чесноком. Еще раз оботрите свинину молотыми специями.
Заверните мясо в три слоя фольги и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке полтора часа.
Проверьте готовность мяса, оно должно легко прокалываться ножом и из него не должен выделяться розовый сок. Как мясо готово, остудите его до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник. Когда буженина «созреет», то получится сочной, вкусной и готовой для подачи на стол.
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