ГлавнаяРецептыДети едят только такую: рецепт запеченной кукурузы в фольге Дети едят только такую: рецепт запеченной кукурузы в фольге На чтение: 1 минута Если вы с детства ели только вареную сахарную кукурузу, советуем отойти от привычных традиций и приготовить запеченную в фольге. Она гораздо сочнее и ароматнее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Безусловно, вы можете отварить кукурузу в воде, посыпать солью и есть, но почему бы не попробовать что-то новое? Запеченная кукуруза в фольге со специями, сливочным маслом и чесноком (по желанию) станет настоящим открытием не только для вас, но и для детей. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Такой вариант блюда они будут есть с удовольствием, а еще можно привлечь самых маленьких в процесс приготовления. Это ведь так просто! Рецепт кукурузы в фольге Время: 45 минут Порции: 4 Ингредиенты: – кукуруза; – 200 граммов сливочного масла; – соль; – сладкая молотая паприка; – черный молотый перец или хмели-сунели. Приготовление: Очищенную кукурузу ломаем пополам, смазываем смесью специй с мягким маслом. Заворачиваем каждую кукурузу отдельно в фольгу. Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем все на противень и отправляем запекаться 30 – 40 минут. Готовое блюдо вынимаем из духовки, оставляем на несколько минут «отдохнуть» и вынимаем из фольги. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить куриные голени с хрустящей корочкой. Поделитесь с друзьями