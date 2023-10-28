Пицца «Цезарь»: почти салат, но есть большой нюанс

Что будет, если ингредиенты для популярнейшего салат совместить с пиццей? Правильно — пицца «Цезарь».

Любителям пиццы наверняка приглянется этот рецепт. Среди всего многообразия способов приготовления этой итальянской классики сайт Zira рекомендует попробовать именно этот рецепт.

Необычная пицца «Цезарь» получается сочной и вкусной: в ней прекрасно сочетаются нежное дрожжевое тесто, пикантный соус, кусочки курочки, помидоры черри и листья айсберга. Ни один поклонник пиццы не сможет пройти мимо этого рецепта. Кстати, из указанных ниже ингредиентов получаются 2 средние пиццы.

Пицца «Цезарь»

Ингредиенты:

Для теста:

200 мл теплой воды;

3 чайные ложки сахара;

1,5 чайные ложки сухих дрожжей;

0,5 чайной ложки соли;

2 столовые ложки оливкового или растительного масла;

300 г муки.

Для начинки:

400 г куриного филе;

1 чайная ложка соли;

0,5 чайной ложки черного перца;

0,5 чайной ложки паприки;

смесь из итальянских трав;

20 мл оливкового или растительного масла;

10–12 помидоров черри;

половина пучка салата Айсберг;

200 г сыра моцарелла;

50 г сыра пармезан.

Для соуса:

120 г майонеза;

2 столовые ложки сметаны;

1,5 чайные ложки соевого соуса;

3 зубчика чеснока.

Для начала высыпьте в миску сахар и дрожжи, после чего добавьте туда теплую воду, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Теперь добавьте в миску растительное масло, а также соль. В эту же смесь добавьте муку и замесите мягкое, но не липнущее к рукам тесто. Оставить тесто в теплом месте на 1 час до того момента, пока тесто не поднимется.

Куриное филе нужно нарезать небольшими кубиками. Добавить в него соль, перец, паприку и итальянские травы, а затем хорошенько все это перемешать.

На растительном масле обжарить курицу до золотистого цвета. Помидоры черри нарежьте по половинке, а два вида сыра натрите на средней терке.

Теперь нужно приготовить соус. В небольшой чаше смешайте сметану и майонез, добавьте натертый пармезан, чеснок и соус, а теперь все снова тщательно перемешайте до однородности.

Когда тесто поднимется, то разделите его на две равные части. Стол или лист пергамента необходимо присыпать мукой. Каждую часть вам будет нужно растянуть руками, затем раскатать в пласт и сформировать небольшие бортики. Лучше раскатывать тесто сразу на пергаменте — так его легче будет перенести на противень.

Теперь смажьте основу из теста соусом (только оставьте немного соуса для листьев Айсберга), посыпьте сыром моцарелла, выложите помидоры и курицу.

Отправьте получившуюся заготовку пиццы в разогретую до 200С духовку на 10–15 минут. Пока она готовится, нарвите руками листья салата Айсберг и перемешайте с небольшим количеством оставшегося соуса. Когда пицца приготовится, то выложите листья Айсберга на готовую пиццу и подавайте.

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