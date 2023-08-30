Диетолог: этот продукт — залог хорошего зрения в старости

О пользе тыквы наслышаны многие, но врачи не перестают открывать новые и новые полезные свойства осеннего плода. На этот раз диетолог Елена Соломатина рассказала, как употребление тыквы влияет на зрение, — к ее совету стоит прислушаться всем, особенно пожилым людям.

Основное вещество в тыкве — бета-каротин, вариация витамина А, который отвечает за состояние органов зрения. Также плод богат антиоксидантами, сохраняющими нормальный кровоток в зрительном аппарате.

Микроэлементы (магний, цинк, калий и другие) сокращают риски развития диабета, который также приводит к нарушению зрения, особенно среди представителей старшего поколения.

Возрастные проблемы и нарушения сумеречного зрения (неспособность глаз адаптироваться при смене интенсивности освещения) — основные показания к употреблению тыквы, заявила врач в разговоре с изданием «Москва 24».

Полезна не только мякоть тыквы, но и ее семечки. По словам диетолога Евгения Арзамасцева, тыквенные семечки предотвращают интенсивный рост атеросклеротических бляшек и их «оседание» на стенках сосудов.