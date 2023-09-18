Диетолог Гинзбург развеял миф о микроволновых печах

Считалось, что разогревание мясных продуктов в микроволновой печи вредит здоровью, но диетолог Михаил Гинзбург в корне не согласен с этим мнением.

В разговоре с порталом BLITZ+ врач отметил, что не всегда под воздействием микроволн в блюде начинается активное размножение бактерий. Эксперт заявил, что микроволны на самом деле никак не меняют мясные продукты и полуфабрикаты и не делают их более опасными.

В некоторых случаях микроволновая печь и вовсе является лучшим и самым щадящим способом термической обработки еды, так как при повторной жарке, например, могут образоваться канцерогены. Тогда вред блюда для организма будет очевиден.