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Это так просто и быстро: как приготовить аджику без варки

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Это так просто и быстро: как приготовить аджику без варки

Аджика – острый грузинский или кавказский соус, который так нравится многим украинцам. Есть очень простой рецепт, который повторит просто каждый.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Этот соус обладает ярким вкусом и ароматом, а также широко используется для приготовления различных блюд. Для того чтобы не стоять долго на кухне, можно воспользоваться рецептом без варки.

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Рецепт аджики без варки

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 200 граммов болгарского перца;
– 1,5 головки чеснока;
– пол стакана сахара;
– четверть стакана соли;
– четверть стакана уксуса 9%.

Приготовление:

  • Вскипятите в большой кастрюле воду.
  • После этого опустите помидоры в кипяток и оставьте их там на 7 – 10 минут, чтобы они пропарились и кожура стала более легкой для снятия.
  • Пока помидоры проходят процесс обработки, вам нужно приготовить сладкий перец: нарежьте его на полоски.
  • Очистите зубчики чеснока.
  • После отведенного времени осторожно извлеките помидоры из кастрюли и легко снимите кожуру, а также удалите плодоножку. Затем нарежьте помидоры на любые кусочки.
  • Подготовьте блендер и в нем объедините нарезанные помидоры, чеснок и сладкий перец. Размельчите все ингредиенты до получения однородной массы.
  • Затем перелейте полученную аджику в глубокую миску и добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте и подождите, пока все кристаллы сахара и соли растворятся.
  • Расфасуйте готовую аджику по стерильным банкам.
  • Закройте их и поместите в холодильник для хранения.

Есть еще один классный рецепт аджики: простой вариант с яблоками.

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