ГлавнаяРецептыЭто так просто и быстро: как приготовить аджику без варки Это так просто и быстро: как приготовить аджику без варки На чтение: 2 минуты Аджика – острый грузинский или кавказский соус, который так нравится многим украинцам. Есть очень простой рецепт, который повторит просто каждый. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Этот соус обладает ярким вкусом и ароматом, а также широко используется для приготовления различных блюд. Для того чтобы не стоять долго на кухне, можно воспользоваться рецептом без варки. Не пропустите По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами за считанные минуты Рецепт аджики без варки Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм помидоров; – 200 граммов болгарского перца; – 1,5 головки чеснока; – пол стакана сахара; – четверть стакана соли; – четверть стакана уксуса 9%. Приготовление: Вскипятите в большой кастрюле воду. После этого опустите помидоры в кипяток и оставьте их там на 7 – 10 минут, чтобы они пропарились и кожура стала более легкой для снятия. Пока помидоры проходят процесс обработки, вам нужно приготовить сладкий перец: нарежьте его на полоски. Очистите зубчики чеснока. После отведенного времени осторожно извлеките помидоры из кастрюли и легко снимите кожуру, а также удалите плодоножку. Затем нарежьте помидоры на любые кусочки. Подготовьте блендер и в нем объедините нарезанные помидоры, чеснок и сладкий перец. Размельчите все ингредиенты до получения однородной массы. Затем перелейте полученную аджику в глубокую миску и добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте и подождите, пока все кристаллы сахара и соли растворятся. Расфасуйте готовую аджику по стерильным банкам. Закройте их и поместите в холодильник для хранения. Есть еще один классный рецепт аджики: простой вариант с яблоками. Поделитесь с друзьями