Пикантное дополнение к мясу: готовим мексиканский соус чипотле за минуту

Мексиканская кухня известна на весь мир благодаря острым вкусам. Пикантности блюдам добавляют соусы, которые можно воспроизвести в домашних условиях.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот популярный мексиканский соус нужно готовить всего несколько минут, а способов его применения – просто невероятное количество. Мясо, тако, начосы, бутерброды, рыба – он идеально подойдет ко всему, что вы выберете.

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Рецепт соуса чипотле

Время: несколько минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки майонеза;

– половина измельченного зубчика чеснока;

– сок и цедра 1 лайма;

– 2 чайные ложки пасты чипотле;

– щепотка соли и кориандра.

Приготовление:

Все, что нужно сделать – смешать все ингредиенты до однородности. Перед использованием соус лучше поставить на несколько часов в холодильник. Тогда его консистенция станет еще лучше.

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