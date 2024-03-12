ГлавнаяРецептыПикантное дополнение к мясу: готовим мексиканский соус чипотле за минуту Пикантное дополнение к мясу: готовим мексиканский соус чипотле за минуту На чтение: 1 минута Мексиканская кухня известна на весь мир благодаря острым вкусам. Пикантности блюдам добавляют соусы, которые можно воспроизвести в домашних условиях. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот популярный мексиканский соус нужно готовить всего несколько минут, а способов его применения – просто невероятное количество. Мясо, тако, начосы, бутерброды, рыба – он идеально подойдет ко всему, что вы выберете. Читайте также «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт соуса чипотле Время: несколько минут Порций: 2 Ингредиенты: – 4 столовые ложки сметаны; – 2 столовые ложки майонеза; – половина измельченного зубчика чеснока; – сок и цедра 1 лайма; – 2 чайные ложки пасты чипотле; – щепотка соли и кориандра. Приготовление: Все, что нужно сделать – смешать все ингредиенты до однородности. Перед использованием соус лучше поставить на несколько часов в холодильник. Тогда его консистенция станет еще лучше. С чем на самом деле надо есть хумус: ответ вас точно удивит. Поделитесь с друзьями