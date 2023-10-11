Рецепт: Вкусная яичница с перцом — Яичница с болгарским перцом

Ингредиенты:

яйца куриные — 4;

масло подсолнечное — 2;

соль — по вкусу;

перец болгарский — 1;

лук зеленый — 2

Способ приготовления:

Наливаем масло на сковороду. Ждем пока разогреется. Разбиваем яйца и выливаем содержимое на сковороду. Затем ждём 2 мин. и солим яичницу. Далее нарезаем болгарский перец соломкой и добавляем на сковороду. Ждем 3 минуты. Пока что нарежем зелёный лук мелко и высыпаем на яичницу. Осталось красиво подать. Приятного аппетита!

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.