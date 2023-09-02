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Полезный завтрак для школьника – меню на учебную неделю

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Полезный завтрак для школьника – меню на учебную неделю

С понедельника во многих школах начнется обучение, дети будут приобретать новые знания и навыки. Чтобы обеспечить их силой и энергией на день, родителям нужно продумать меню завтраков на каждый день, чтобы их чада остались сытыми и довольными.

ПИТАНИЕ

24 канал решил немного помочь родителям школьников, и подготовил собственный вариант завтраков на каждый день. Вы можете воспользоваться им полностью или частично. Ведь завтрак – это один из основных приемов пищи за день.

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Понедельник – овсяная каша с кокосом

Ингредиенты:
— 150 граммов овсяных хлопьев;
— 300 граммов молока;
— 1 банан;
— 2-3 финика (без косточек);
— 10 граммов сливочного масла 82%;
— соль;
— 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

  • Для приготовления каши в кастрюле разогреваем молоко, добавляем хлопья, соль, помешиваем. Варим на малом огне 10 минут до однородной смеси.

Завтрак с овсянки / Фото Hello veggie

  • Далее – добавляем сливочное масло, корицу, кусочки фиников, снова доводим до кипения.
  • Выкладываем кашу в тарелку, добавляем банановые кружочки, посыпаем кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

Вторник – чиа-пудинг

Ингредиенты:
– 400 граммов кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);
– 40 граммов семян чиа;
– 20 граммов меда или кокосового сахара;
– персики;
– малина.

Приготовление:

  • Заливаем семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом на выбор, тщательно перемешиваем ингредиенты.
  • Добавляем к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешиваем.

Чиа-пудинг / Фото whole food soul food kitchen

  • Накрываем миску слоем пищевой пленки и отправляем в холодильник на 8 – 10 часов.
  • Мелко нарезаем персики кубиками.
  • Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные персики, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо малиной.

Приятного аппетита!

Среда – блины с курятиной и грибами

Ингредиенты для начинки:
– куриное филе бедра;
– 300 граммов шампиньонов;
– репчатый лук;
– масло;
– черный молотый перец;
– соль.
Для блинов:
– 2 стакана молока;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 куриное яйцо;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 – 2 стакана пшеничной муки;
– щепотка соли.

Приготовление:

  • Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплого молока и муку (добавляем постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.
  • Вливаем остальное молоко и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут.

Блинчики с курицей и грибами / Фото BBC

  • Для начинки нарезаем курочку и грибы произвольными кусочками. Измельчаем лук кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Добавляем мясо и грибы. Перемешиваем и сдабриваем специями.
  • Тушим начинку до готовности 10 – 15 минут.
  • На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время приготовления зависит от размера сковороды.
  • На блинчик выкладываем немного начинки, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной.

Приятного аппетита!

Четверг – французские тосты с яблоками

Ингредиенты:
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 булочка бриош;
– 1 куриное яйцо;
– 1 чайная ложка сахара;
– 50 граммов сливок;
– 1 яблоко;
– молотая корица;
– молотый мускатный орех;
– сахарная пудра.

Приготовление:

  • Растапливаем сливочное масло на сковороде.
  • Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем средними кусочками. Обжариваем яблоки на сливочном масле и посыпаем сахаром, корицей. Когда яблоки карамелизуются, переложите их на тарелку.
  • Разрежьте булочку бриош на две половины. В отдельной миске взбиваем яйцо со сливками и щепоткой мускатного ореха.

Французские тосты / Фото Table for two

  • Впитываем в эту смесь булочку бриош, чтобы она полностью была в яйце. Обжариваем булочку на сковороде из яблок.
  • Выкладываем половинку булочки на тарелку, сверху карамелизированные яблоки и посыпаем их сахарной пудрой. Накрываем тост другой половинкой бриоша и по желанию поливаем любимым сиропом.

Приятного аппетита!

Пятница – бутерброды с яйцами, салатом и сыром

Ингредиенты:
– 1 кусок цельнозернового хлеба;
– 2 отварных куриных яйца;
– 1 шарик сыра моцарелла;
– свежие листья салата;
– помидор.

Приготовление:

  • Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности 6 – 7 минут. Сливаем воду. Очищаем яйца от скорлупы и нарезаем на кусочки.

Сэндвичи с яйцом и сыром / Фото Simple joy

  • Выкладываем на кусок хлеба яйца, накрываем свежими листьями салата.
  • Нарезаем кружочками помидор и выкладываем с шариком сыра на бутерброд.

Приятного аппетита!

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