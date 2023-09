Полезный завтрак для школьника – меню на учебную неделю

С понедельника во многих школах начнется обучение, дети будут приобретать новые знания и навыки. Чтобы обеспечить их силой и энергией на день, родителям нужно продумать меню завтраков на каждый день, чтобы их чада остались сытыми и довольными. ПИТАНИЕ 24 канал решил немного помочь родителям школьников, и подготовил собственный вариант завтраков на каждый день. Вы можете воспользоваться им полностью или частично. Ведь завтрак – это один из основных приемов пищи за день. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Понедельник – овсяная каша с кокосом Ингредиенты:

— 150 граммов овсяных хлопьев;

— 300 граммов молока;

— 1 банан;

— 2-3 финика (без косточек);

— 10 граммов сливочного масла 82%;

— соль;

— 1 чайная ложка корицы. Приготовление: Для приготовления каши в кастрюле разогреваем молоко, добавляем хлопья, соль, помешиваем. Варим на малом огне 10 минут до однородной смеси. Завтрак с овсянки / Фото Hello veggie Далее – добавляем сливочное масло, корицу, кусочки фиников, снова доводим до кипения.

Выкладываем кашу в тарелку, добавляем банановые кружочки, посыпаем кокосовой стружкой. Приятного аппетита! Вторник – чиа-пудинг Ингредиенты:

– 400 граммов кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);

– 40 граммов семян чиа;

– 20 граммов меда или кокосового сахара;

– персики;

– малина. Приготовление: Заливаем семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом на выбор, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Добавляем к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешиваем. Чиа-пудинг / Фото whole food soul food kitchen Накрываем миску слоем пищевой пленки и отправляем в холодильник на 8 – 10 часов.

Мелко нарезаем персики кубиками.

Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные персики, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо малиной. Приятного аппетита! Среда – блины с курятиной и грибами Ингредиенты для начинки:

– куриное филе бедра;

– 300 граммов шампиньонов;

– репчатый лук;

– масло;

– черный молотый перец;

– соль.

Для блинов:

– 2 стакана молока;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 куриное яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 – 2 стакана пшеничной муки;

– щепотка соли. Приготовление: Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплого молока и муку (добавляем постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.

Вливаем остальное молоко и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут. Блинчики с курицей и грибами / Фото BBC Для начинки нарезаем курочку и грибы произвольными кусочками. Измельчаем лук кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Добавляем мясо и грибы. Перемешиваем и сдабриваем специями.

Тушим начинку до готовности 10 – 15 минут.

На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время приготовления зависит от размера сковороды.

На блинчик выкладываем немного начинки, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной. Приятного аппетита! Четверг – французские тосты с яблоками Ингредиенты:

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 булочка бриош;

– 1 куриное яйцо;

– 1 чайная ложка сахара;

– 50 граммов сливок;

– 1 яблоко;

– молотая корица;

– молотый мускатный орех;

– сахарная пудра. Приготовление: Растапливаем сливочное масло на сковороде.

Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем средними кусочками. Обжариваем яблоки на сливочном масле и посыпаем сахаром, корицей. Когда яблоки карамелизуются, переложите их на тарелку.

Разрежьте булочку бриош на две половины. В отдельной миске взбиваем яйцо со сливками и щепоткой мускатного ореха. Французские тосты / Фото Table for two Впитываем в эту смесь булочку бриош, чтобы она полностью была в яйце. Обжариваем булочку на сковороде из яблок.

Выкладываем половинку булочки на тарелку, сверху карамелизированные яблоки и посыпаем их сахарной пудрой. Накрываем тост другой половинкой бриоша и по желанию поливаем любимым сиропом. Приятного аппетита! Пятница – бутерброды с яйцами, салатом и сыром Ингредиенты:

– 1 кусок цельнозернового хлеба;

– 2 отварных куриных яйца;

– 1 шарик сыра моцарелла;

– свежие листья салата;

– помидор. Приготовление: Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности 6 – 7 минут. Сливаем воду. Очищаем яйца от скорлупы и нарезаем на кусочки. Сэндвичи с яйцом и сыром / Фото Simple joy Выкладываем на кусок хлеба яйца, накрываем свежими листьями салата.

Нарезаем кружочками помидор и выкладываем с шариком сыра на бутерброд. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить запеканку, как в детском саду.