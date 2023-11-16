Описание приготовления:

Так как следующий год будет годом Зеленого Дракона, то и на праздничном столе такое блюдо будет смотреться символично! А как известно, в китайских сказках есть и водяные драконы, поэтому холодное блюдо в виде дракона станет весьма востребованным!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Скумбрия копченая 1 Штука

Картофель 700 Грамм

Масло сливочнoe 40 Грамм

Шпинат 1 Пучок

Огурцы соленые 2 Штуки

Количество порций 4

Калорийность

92 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Холодный "Дракон" на Новый год»

Подготовьте указанные ингредиенты. Картофель очистите от кожуры и промойте в воде. Вместо копченой скумбрии допустимо приобрести соленую сельдь или скумбрию, шпроты и т.д.

Картофель нарежьте мелкими ломтиками и высыпьте нарезку в казан или кастрюлю. Залейте горячей водой, чтобы она покрыла нарезку и отварите примерно 20-25 минут до готовности. Слейте жидкость в чашку, а картофель отпюрируйте со сливочным маслом, понемногу подливая отвар. Охладите 40 минут. Помните, что пюре должно быть густым!

Шпинат промойте и выложите в ковш, казан. Добавьте немного воды и потушите 5-7 минут до мягкости. Жидкость слейте.

Очистите копченую скумбрию от кожицы и костей, хребта, выкладывая мякоть в емкость с отварным шпинатом. Отпюрируйте все вместе. При необходимости подлейте немного отфильтрованной воды, если масса будет слишком густой.

Выложите ароматную массу в картофельное пюре и тщательно перемешайте.

Сформируйте из нее силуэт водяного дракона на тарелке. Можно взять широкое прямоугольное блюдо, тогда будет больше места для вашей кулинарной фантазии! Хвост и бока пригладьте с помощью мелкой вилки.

Нарежьте тонкими кружочками соленые или маринованные огурцы и сформируйте чешую дракона, не забывая о его плавниках на спине.

Украсьте блюдо, выложив глаза из маслин, язык — из кусочка помидора или болгарского перца, а усы — из нарезки огурца или кабачка. Поместите закуску в холодильник минимум на 1 час, а после подайте к столу охлажденной. Счастливого вам Нового года!