Описание приготовления:
Так как следующий год будет годом Зеленого Дракона, то и на праздничном столе такое блюдо будет смотреться символично! А как известно, в китайских сказках есть и водяные драконы, поэтому холодное блюдо в виде дракона станет весьма востребованным!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Скумбрия копченая 1 Штука
- Картофель 700 Грамм
- Масло сливочнoe 40 Грамм
- Шпинат 1 Пучок
- Огурцы соленые 2 Штуки
Количество порций 4
Калорийность
92 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Холодный "Дракон" на Новый год»
Подготовьте указанные ингредиенты. Картофель очистите от кожуры и промойте в воде. Вместо копченой скумбрии допустимо приобрести соленую сельдь или скумбрию, шпроты и т.д.
Картофель нарежьте мелкими ломтиками и высыпьте нарезку в казан или кастрюлю. Залейте горячей водой, чтобы она покрыла нарезку и отварите примерно 20-25 минут до готовности. Слейте жидкость в чашку, а картофель отпюрируйте со сливочным маслом, понемногу подливая отвар. Охладите 40 минут. Помните, что пюре должно быть густым!
Шпинат промойте и выложите в ковш, казан. Добавьте немного воды и потушите 5-7 минут до мягкости. Жидкость слейте.
Очистите копченую скумбрию от кожицы и костей, хребта, выкладывая мякоть в емкость с отварным шпинатом. Отпюрируйте все вместе. При необходимости подлейте немного отфильтрованной воды, если масса будет слишком густой.
Выложите ароматную массу в картофельное пюре и тщательно перемешайте.
Сформируйте из нее силуэт водяного дракона на тарелке. Можно взять широкое прямоугольное блюдо, тогда будет больше места для вашей кулинарной фантазии! Хвост и бока пригладьте с помощью мелкой вилки.
Нарежьте тонкими кружочками соленые или маринованные огурцы и сформируйте чешую дракона, не забывая о его плавниках на спине.
Украсьте блюдо, выложив глаза из маслин, язык — из кусочка помидора или болгарского перца, а усы — из нарезки огурца или кабачка. Поместите закуску в холодильник минимум на 1 час, а после подайте к столу охлажденной. Счастливого вам Нового года!