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Для любителей мишек Гамми: пошаговый рецепт полезных желейных конфет

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Для любителей мишек Гамми: пошаговый рецепт полезных желейных конфет

Домашние желейные конфеты очень просто приготовить. В то же время они будут значительно более полезны, чем те, которые продаются в магазинах.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вы можете брать любое фруктовое или ягодное пюре – подойдет и свежее, и консервированное. Также вместо желатина можно использовать агар-агар.

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Пошаговый рецепт домашних желейных конфет

  • Время: 25 минут + 4 часа для стабилизации
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 250 граммов фруктового или ягодного пюре (в этом рецепте используются свежие персики);
– 40 граммов желатина;
– 150 миллилитров воды;
– 2 – 2,5 столовой ложки меда.

Для любителей мишек Гамми: пошаговый рецепт полезных желейных конфет

Желейные мишки можно приготовить дома / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухнуть на 10 – 15 минут.
  2. 5 персиков без косточек взбейте блендером и протрите через сито от кожиц.
  3. К персиковому пюре добавьте мед и подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим.
  4. После этого добавьте желатин и начните помешивать, чтобы он расплавился.
  5. Наполните желейной массой либо одну большую форму, либо маленькие формочки. Положите в холодильник для стабилизации ориентировочно на 4 часа.

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