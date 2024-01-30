Портал про города-курорты | Perekop

Этот рецепт разорвал тикток: готовим быстрые картофельные ньоки с грудинкой

На чтение: 2 минуты
Этот рецепт разорвал тикток: готовим быстрые картофельные ньоки с грудинкой

Если вам надоели обычные макароны, обратите внимание на ньоки. Они отлично сочетаются с разнообразными соусами, грибами, овощами и мясом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Готовые ньоки продаются в магазине. Также их можно сделать самостоятельно из картофеля и муки.

Стоит попробовать Вы будете варить только так: простой рецепт красного борща

Картофельные ньоки с копченой грудинкой

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов ньоков;
– 100 граммов свиной копченой грудинки;
– 150 миллилитров сливок 20%;
– 1 лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 100 граммов моцареллы;
– 1 чайная ложка приправы «Итальянские травы»;
– четверть красного перца чили;
– половина пучка петрушки;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте грудинку небольшими кусочками. Лук и чеснок почистьте и тоже мелко порежьте.
  2. На разогретую сковороду влейте масло и обжарьте лук до полупрозрачности. Добавьте кусочки грудинки и обжарьте до легкой румяности.
  3. Добавьте чеснок, через минуту влейте сливки, всыпьте итальянские травы и присолите по вкусу. Доведите до закипания сливок.
  4. Тем временем залейте ньоки кипятком и дайте постоять 1 – 2 минуты. Слейте воду и выложите их в форму для выпечки.
  5. Залейте ньоки сливочным соусом, добавьте моцареллу и несколько слайсов перца чили.
  6. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 – 15 минут. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бабу-шарпанину. Об этом рыбном пироге упоминали еще в «Энеиде».

Что будем искать? Например,Человек