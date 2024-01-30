Этот рецепт разорвал тикток: готовим быстрые картофельные ньоки с грудинкой

Если вам надоели обычные макароны, обратите внимание на ньоки. Они отлично сочетаются с разнообразными соусами, грибами, овощами и мясом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Готовые ньоки продаются в магазине. Также их можно сделать самостоятельно из картофеля и муки.

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Картофельные ньоки с копченой грудинкой

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов ньоков;

– 100 граммов свиной копченой грудинки;

– 150 миллилитров сливок 20%;

– 1 лук;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 100 граммов моцареллы;

– 1 чайная ложка приправы «Итальянские травы»;

– четверть красного перца чили;

– половина пучка петрушки;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте грудинку небольшими кусочками. Лук и чеснок почистьте и тоже мелко порежьте. На разогретую сковороду влейте масло и обжарьте лук до полупрозрачности. Добавьте кусочки грудинки и обжарьте до легкой румяности. Добавьте чеснок, через минуту влейте сливки, всыпьте итальянские травы и присолите по вкусу. Доведите до закипания сливок. Тем временем залейте ньоки кипятком и дайте постоять 1 – 2 минуты. Слейте воду и выложите их в форму для выпечки. Залейте ньоки сливочным соусом, добавьте моцареллу и несколько слайсов перца чили. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 – 15 минут. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью.

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