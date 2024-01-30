ГлавнаяРецептыЭтот рецепт разорвал тикток: готовим быстрые картофельные ньоки с грудинкой Этот рецепт разорвал тикток: готовим быстрые картофельные ньоки с грудинкой На чтение: 2 минуты Если вам надоели обычные макароны, обратите внимание на ньоки. Они отлично сочетаются с разнообразными соусами, грибами, овощами и мясом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовые ньоки продаются в магазине. Также их можно сделать самостоятельно из картофеля и муки. Стоит попробовать Вы будете варить только так: простой рецепт красного борща Картофельные ньоки с копченой грудинкой Время: 25 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 граммов ньоков; – 100 граммов свиной копченой грудинки; – 150 миллилитров сливок 20%; – 1 лук; – 3 зубчика чеснока; – 2 столовые ложки растительного масла; – 100 граммов моцареллы; – 1 чайная ложка приправы «Итальянские травы»; – четверть красного перца чили; – половина пучка петрушки; – соль по вкусу. Приготовление: Нарежьте грудинку небольшими кусочками. Лук и чеснок почистьте и тоже мелко порежьте. На разогретую сковороду влейте масло и обжарьте лук до полупрозрачности. Добавьте кусочки грудинки и обжарьте до легкой румяности. Добавьте чеснок, через минуту влейте сливки, всыпьте итальянские травы и присолите по вкусу. Доведите до закипания сливок. Тем временем залейте ньоки кипятком и дайте постоять 1 – 2 минуты. Слейте воду и выложите их в форму для выпечки. Залейте ньоки сливочным соусом, добавьте моцареллу и несколько слайсов перца чили. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 – 15 минут. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бабу-шарпанину. Об этом рыбном пироге упоминали еще в «Энеиде». Поделитесь с друзьями