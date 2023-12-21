Масляный кекс «Три желания»

Просмотрев видеорецепт, не поверила, что эта выпечка удастся мне с первого раза. Но, как только я увидела, что масляный кекс в духовке растет, словно в тесте есть дрожжи, быстренько позвонила кумовьям. Уже спустя 1,5 часа мы все сидели за столом, балуясь сладким чаем и разноцветным кексом с изюмом. Спонтанная встреча оказалась довольно приятной и удачной для нашей семьи.

В прошлый раз, к слову, именно кума пригласила нас всех в гости под предлогом, что испробовала новый рецепт пирога. Ей выпечка тоже тогда удалась. Такого сочного киша с рассыпчатым песочным тестом я еще не пробовала. Если мы объединим усилия, то на следующий раз сделаем настоящий пир!

Как приготовить разноцветный масляный кекс

Все продукты в списке должны быть комнатной температуры. Кроме того, за неимением изюма вы можете использовать как клюкву с курагой, так и вишню в собственном соку. Главное — хорошенько отцедить жидкость.

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Сливочное масло200 г Сахар160 г Изюм100 г Мак30 г Разрыхлитель2 ч. л. Ванильный сахар10 г Яйцо4 шт. Какао-порошок1 ст. л.

Приготовление

Размягченное сливочное масло переложите в глубокую миску и взбейте миксером до пышности. Постепенно добавляйте в него сахар и ванильный сахар. Не переставая взбивать, по одному добавьте к маслу яйца.Далее выключите миксер. В воздушную массу просейте муку и разрыхлитель. Поступательными движениями аккуратно перемешайте тесто лопаткой. Поделите его на 3 равные части. К 1-й части добавьте запаренный изюм, ко второй — сухой мак, а к третьей — какао-порошок. Каждую часть хорошенько вымешайте до однородности. Форму для кекса смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой. Первым в форму выложите шоколадное тесто. Потом — с изюмом. Далее будет маковое тесто. Выпекайте кекс в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Готовому кексу дайте остыть в форме. Далее переместите его на большое блюдо, нарежьте ломтиками и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте выпечку к столу как в тот же день, так и спустя сутки-двое. Он будет не менее мягким и ароматным, чем только с духовки. Приятного аппетита!