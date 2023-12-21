Рецепт: Салат «Оливье оригинальный» с сыром — Оригинальный вкус любимого новогоднего салата, новые рецепты к Новому году!

Ингредиенты:
картофель — 2 шт.;
морковь вареная (средних размеров) — 2 шт.;
соль — по вкусу;
сыр сливочный — 200 г;
яблоко кислое зеленое — 1 шт.;
горошек консервированный — 1 банка;
лук красный ялтинский — 2 шт.;
майонез — 50 г
Способ приготовления: Сегодняшние цены на яйца вынуждают нас выдумывать новые рецепты — сыр дешевле яиц:)
Дети предложили рецепт оригинального салата «Оливье», в котором колбасу и яйца мы заменили на сыр.
Получилось, между прочим, очень даже вкусно. Нам понравилось.
Заранее отвариваем картофель и морковь и остужаем. Мы делали небольшую порцию салата на пробу, поэтому сварили всего две картофелины и две небольших морковки.
Варёный картофель нарезаем кубиками среднего размера.
Также кубиками нарезаем и морковь.
Оливье у нас будет оригинальным, поэтому и лук для салата мы взяли не обычный, репчатый, а красный. Лук нарезаем как можно мельче.
С консервированного горошка сливаем жидкость и добавляем к овощам.
Также в этот салат нужно обязательно добавить небольшое кислое яблочко, оно придаст свежесть и сочность. яблоко нарезаем так же мелко, как и лук.
Ну и в самую последнюю очередь добавляем наш главный ингредиент, из-за которого и затевался весь эксперимент, — сыр. У нас сливочный сыр с мягким вкусом, не очень соленый. Нарезаем сыр кубиками и добавляем к остальным ингредиентам.
Осталось заправить салат майонезом, при необходимости посолить, хотя можно этого и не делать, потому что сыр и майонез достаточно солёные. И перемешать. Выкладываем салат в тарелку и украшаем. Из небольшой головки красного лука вырезаем звездочку/корону и заполняем её зелёным горошком.
Украшаем салат и подаём. Нам салат «Оливье с сыром» очень понравился, рекомендую попробовать!
Время приготовления: 20 мин.