Рецепт: Салат «Оливье оригинальный» с сыром — Оригинальный вкус любимого новогоднего салата, новые рецепты к Новому году!

Ингредиенты:

картофель — 2 шт.;

морковь вареная (средних размеров) — 2 шт.;

соль — по вкусу;

сыр сливочный — 200 г;

яблоко кислое зеленое — 1 шт.;

горошек консервированный — 1 банка;

лук красный ялтинский — 2 шт.;

майонез — 50 г

Способ приготовления: Сегодняшние цены на яйца вынуждают нас выдумывать новые рецепты — сыр дешевле яиц:)

Дети предложили рецепт оригинального салата «Оливье», в котором колбасу и яйца мы заменили на сыр.

Получилось, между прочим, очень даже вкусно. Нам понравилось.

Заранее отвариваем картофель и морковь и остужаем. Мы делали небольшую порцию салата на пробу, поэтому сварили всего две картофелины и две небольших морковки.

Варёный картофель нарезаем кубиками среднего размера.

Также кубиками нарезаем и морковь.

Оливье у нас будет оригинальным, поэтому и лук для салата мы взяли не обычный, репчатый, а красный. Лук нарезаем как можно мельче.

С консервированного горошка сливаем жидкость и добавляем к овощам.

Также в этот салат нужно обязательно добавить небольшое кислое яблочко, оно придаст свежесть и сочность. яблоко нарезаем так же мелко, как и лук.

Ну и в самую последнюю очередь добавляем наш главный ингредиент, из-за которого и затевался весь эксперимент, — сыр. У нас сливочный сыр с мягким вкусом, не очень соленый. Нарезаем сыр кубиками и добавляем к остальным ингредиентам.

Осталось заправить салат майонезом, при необходимости посолить, хотя можно этого и не делать, потому что сыр и майонез достаточно солёные. И перемешать. Выкладываем салат в тарелку и украшаем. Из небольшой головки красного лука вырезаем звездочку/корону и заполняем её зелёным горошком.

Украшаем салат и подаём. Нам салат «Оливье с сыром» очень понравился, рекомендую попробовать!

Время приготовления: 20 мин.