Доктор Разаренова нашла самые безвредные чипсы

Чипсы вредят здоровью, но найти относительно полезный вариант можно. Какие снеки считаются безвредными и как их вычислить — об этом в эфире «Радио 1» рассказала гастроэнтеролог Александра Разаренова.

Разаренова отметила, что в чипсах на самом деле мало пользы — их готовят с большим количеством жиров. Но полностью отказаться от лакомства могут не все: для таких случаев доктор рекомендует искать самые безопасные варианты.

Врач посоветовала внимательно читать состав на пачках. Чем меньше усилителей вкуса и ароматизаторов указал производитель, тем лучше. Самый идеальный вариант, когда в составе присутствует минимум ингредиентов: картофель, натуральные приправы и растительные масла.

«Такие чипсы есть на прилавках, но стоимость их значительно выше», — отметила Разаренова.

Врач добавила, что чипсы из картофеля можно приготовить самостоятельно. Однако и домашней закуской злоупотреблять не стоит: потребление жареного и соленого должно быть ограничено, иначе могут появиться проблемы со здоровьем. Ранее мы рассказывали, какие болезни провоцирует бесконтрольное поедание соли. По словам эксперта Варвары Веретюк, слишком соленая пища повышает риски гастрита, инфаркта и инсульта.

У нас есть полезные и простые рецепты чипсов: из овощей, отрубей и капусты.