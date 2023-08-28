Описание приготовления:

Перед использованием джусай необходимо тщательно промыть от соли. Джусай можно не только солить, но и замораживать и сушить.

Основной ингредиент: Овощи / Лук / Зеленый лук Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Джусай 500 Грамм

Соль 100 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

37 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джусай на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джусая на зиму. Лук переберите, сполосните и дайте обсохнуть.

Небольшие пучки сверните в клубки, начиная с основания. На дно посуды насыпьте соль и выложите плотно клубки джусая, пересыпая солью.

Установите сверху груз и оставьте на сутки при комнатной температуре.

Плотно выложите джусай в чистую, стерилизованную банку вместе с солью и соком. Банку плотно закройте и уберите на хранение в холодильник.

Хороших заготовок!