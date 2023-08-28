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Джусай на зиму

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Джусай на зиму

Описание приготовления:

Перед использованием джусай необходимо тщательно промыть от соли. Джусай можно не только солить, но и замораживать и сушить.
Основной ингредиент: Овощи / Лук / Зеленый лук Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Джусай 500 Грамм
  • Соль 100 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

37 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джусай на зиму»

Джусай на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джусая на зиму. Лук переберите, сполосните и дайте обсохнуть.

Джусай на зиму

Небольшие пучки сверните в клубки, начиная с основания. На дно посуды насыпьте соль и выложите плотно клубки джусая, пересыпая солью.

Джусай на зиму

Установите сверху груз и оставьте на сутки при комнатной температуре.

Джусай на зиму

Плотно выложите джусай в чистую, стерилизованную банку вместе с солью и соком. Банку плотно закройте и уберите на хранение в холодильник.

Джусай на зиму

Хороших заготовок!

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