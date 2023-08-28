Описание приготовления:
Перед использованием джусай необходимо тщательно промыть от соли. Джусай можно не только солить, но и замораживать и сушить.
Основной ингредиент: Овощи / Лук / Зеленый лук Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Джусай 500 Грамм
- Соль 100 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
37 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джусай на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джусая на зиму. Лук переберите, сполосните и дайте обсохнуть.
Небольшие пучки сверните в клубки, начиная с основания. На дно посуды насыпьте соль и выложите плотно клубки джусая, пересыпая солью.
Установите сверху груз и оставьте на сутки при комнатной температуре.
Плотно выложите джусай в чистую, стерилизованную банку вместе с солью и соком. Банку плотно закройте и уберите на хранение в холодильник.
Хороших заготовок!