Список нужного оборудования для современной ванной

Качественные сантехника, дополнительные аксессуары сделают уборную комфортной и функциональной. Важно не только выбрать надежные краны и душ, но и грамотно распределить пространство, особенно для небольших помещений.

Что должно быть в каждой ванной

Самый важный пункт, без которого невозможна ванная комната, — сантехника.

Выбирайте прочные смесители, чтобы избежать неприятных поломок. Для уборной оптимально иметь два: один для умывальника и второй для ванной/душевой кабины.

Для раковины подходят классические двухвентильные или однорычажные смесители. Если хочется чего-то оригинального, можно установить кран с сенсором. Для душа подойдет однорычажный смеситель или устройство с термостатом. Очень удобное решение, поскольку можно выставить и зафиксировать комфортную температуру.

В просторной комнате найдется место для ванны. Форма и размеры сантехники зависят от площади. Можно подобрать как компактные модели, так и большие отдельностоящие. Самые популярные материалы:

Чугун. Такая ванна очень тяжелая и непростая в монтаже. Это самый долговечный и износостойкий материал. Сталь. Легче чугуна и долго не изнашивается. Акрил. Есть очень бюджетные варианты, большое разнообразие дизайнов. Однако, акрил служит меньше, чем чугун и сталь.

Обязательно нужно выбрать мебель в ванную. Беспроигрышный вариант — это вместительная тумба с умывальником. Такая мебель подойдет и в большую, и в малогабаритную комнаты неплохой ассортимент представлен в Хоум Маркете.

Это одновременно место для личной гигиены, уголок для хранения бытовой химии, личных вещей. Тумбы и умывальники выпускают в разных размерах и вариантах: напольные, подвесные, с ящиками или дверцами, с накладной или врезной раковиной. Есть стандартные модели шириной в 60 см, очень широкие 80 см и компактные для разных площадей.

Последний маст-хев в ванной — это полезные аксессуары. Например, зеркало с подсветкой идеально для нанесения макияжа и бритья. Также оно визуально увеличивает площадь комнаты.

Зеркала с LED-подсветкой оптимальны по соотношению цены и качества. Лента зашита в корпус, поэтому подсветка не занимает дополнительного пространства. Также можно выбрать гримерное зеркало — отлично подойдет для большой уборной.

Роль полки для ванной сложно переоценить. Размещайте ее в душевой кабине для гелей и люфы, под зеркалом для косметики и зубных щеток. Декоративные элементы помогут создать уютный уголок.

Неважно, какой предмет для ванной вы выбираете, стоит довериться надежным производителям. Хорошая сантехника и мебель не только красивые, но и прочные, так что вам не придется ждать поломок.