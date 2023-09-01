Долма классическая

Долма – это блюдо, пришедшее к нам с Востока и представляющее собой аналог привычных для нас голубцов. Главным отличием этих кушаний является замена капустных листьев виноградными. Начинка остается схожей: мясо, пропущенное через мясорубку, белый рис и некоторые другие добавки, которые вы можете регулировать на свой вкус. Готовить долму можно, как на плите, так и в духовке, ибо небольшие мясные «конвертики» тушатся в соусе до полной готовности. Подавайте долму с любимыми соусами, и ваша семья скажет вам спасибо!

Классическая долма в виноградных листьях в домашних условиях

Классическая долма в виноградных листьях в домашних условиях – это безумно вкусное горячее блюдо, которое разлетается с тарелок в мгновение ока, благодаря своему оригинальному внешнему виду и непревзойденному аромату. Побалуйте себя и своих близких!

Ингредиенты –+10 порц.

Фарш мясной 700 гр.

Виноградные листья 40 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Бульон 2 ст.

Вода 1.5 ст.

Сметана 100 гр.

Приправы по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 60 мин.

Классическая долма в виноградных листьях легко готовится в домашних условиях. Готовим начинку: выкладываем фарш в тарелку с высокими бортами, сдабриваем солью и приправами, добавляем воду и мелконашинкованный лук – вымешиваем до вязкой и однородной консистенции. Свежие листья винограда промываем и обсушиваем, если используете замороженный продукт – даем время растаять. Берем в ладони немного фарша, лепим «котлетку» и кладем на основание листочка. Края загибаем к центру, сворачиваем заготовку. Аналогичным образом сворачиваем долму из оставшихся ингредиентов. Дно сотейника выстилаем виноградными листьями и распределяем полуфабрикаты. Заливаем бульоном и помещаем на конфорку: томим на небольшом пламени около 40 минут. При необходимости подливаем немного воды, а за 5-7 минут до готовности, в бульон отправляем несколько ложек сметаны (по желанию). Классическая долма в виноградных листьях готова! Раскладываем блюдо по тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Долма по-азербайджански в виноградных листьях

Долма по-азербайджански в виноградных листьях – это удивительное кушанье, которое поразит ваши вкусовые рецепторы! Весть секрет невероятного вкуса заключается в сочном фарше, приготовленном из смеси баранины и говядины, и аромата – в кинзе и мяте – пальчики оближешь!

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Баранина – 100 гр.

Говядина – 400 гр.

Рис – 150 гр.

Листья виноградные – 350 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Лук – 100 гр.

Кинза – 30 гр.

Мята – 10 гр.

Укроп – 15 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса замачиваем листья в кипятке на 10 минут. Ополаскиваем и мелко нарезаем зелень. Мясо, очищенный лук и кусочек сливочного масла пропускаем через решетку мясорубки.

Шаг 2. К полученному фаршу высыпаем рис и зелень, солим и приправляем – хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Кладем лист жилками кверху, выкладываем немного начинки и, подворачивая края, формуем плотный рулетик.

Шаг 4. На дно кастрюли помещаем несколько листьев, сверху помещаем долму и заливаем водой. Придавливаем крышкой и доводим до кипения, затем нагрев слегка убавляем и варим на протяжении часа. После окончания термической обработки, настаиваем под крышкой 10-15 минут.

Шаг 5. Кушанье сервируем и дополняем сметаной. Приятного аппетита!

Классическая долма в маринованных листьях винограда

Классическая долма в маринованных листьях винограда – это изысканное блюдо грузинской кухни, которое влюбляет в себя с первой дегустации. Исходя из вышесказанного, лишь однажды, попробовав долму, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, потому как сочетание компонентов очень удачное.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Листья винограда маринованные – 400 гр.

Фарш мясной – 500 гр.

Лук – 2 шт.

Рис – ½ ст.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо промываем и обсушиваем, луковицы очищаем – компоненты измельчаем при помощи мясорубки.

Шаг 2. Крупу отвариваем до полуготовности и выкладываем в сито, позволяя стечь излишкам жидкости.

Шаг 3. В миску выкладываем прокрученное мясо, рис и лук.

Шаг 4. Посыпаем приправами и солью – мешаем до равномерного распределения.

Шаг 5. Маринованные листья вымачиваем в прохладной воде до тех пор, пока излишки уксуса не испарятся. Листочки обсушиваем и на основание каждого, помещаем немного аппетитного фарша – сворачиваем по типу конвертика.

Шаг 6. Выстелив дно кастрюли виноградными листьями, плотно друг к другу раскладываем долму.

Шаг 7. Заливаем полуфабрикаты водой и сверху прижимаем блюдцем – доводим до кипения, закрываем крышкой и отвариваем 50 минут.

Шаг 8. Ароматную долму подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Долма из говядины в виноградных листьях

Долма из говядины в виноградных листьях – это кушанье, идеально подходящее для сытного и питательного обеда для всей семьи. Мясо прекрасно гармонирует с отварным круглым рисом, ароматными травами и слегка кисловатыми молодыми листьями винограда.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Рис круглый – 180 гр.

Сало свиное – 200 гр.

Петрушка – 20 гр.

Лук – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Листья винограда – 350 гр.

Орегано – 1 ч.л.

Аджика – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Масло подсолнечное – ½ ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясную мякоть и сало прокручиваем через мясорубку, виноградные листья и крупу запариваем в кипятке, промываем зелень.

Шаг 2. Мелок нарезаем лук и пассеруем до светло-коричневого оттенка на смеси из растительного и сливочного масла – отправляем к фаршу. Следом добавляем рис, специи, рубленый чеснок, соль и зелень.

Шаг 3. Лист кладем глянцевой стороной к столешнице и скручиваем долму так, как показано на фото.

Шаг 4. Полуфабрикаты укладываем в кастрюльку подходящего размера и заливаем водой, томим под крышкой в течение 60 минут.

Шаг 5. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Долма из баранины в виноградных листьях

Долма из баранины в виноградных листьях – это аппетитное блюдо, которое прекрасно подойдет для подачи к праздничному столу, так как оно представляет собой порционные «трубочки» с сочной и сытной начинкой. Обязательно попробуйте вкус Грузии, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Фарш бараний – 700 гр.

Рис – 120 гр.

Помидоры – 3 шт.

Листья виноградные – 60 шт.

Морковка – 2 шт.

Луковицы – 2 шт.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Тмин – по вкусу.

Кориандр молотый – по вкусу.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и измельчаем в чаше блендера до консистенции пюре.

Шаг 2. В глубокую емкость выкладываем фарш, натертую на терке морковь, промытый рис, пробитый в блендере лук и помидоры, а также рубленую зелень и приправы с солью.

Шаг 3. Чистыми руками вымешиваем массу до однородности.

Шаг 4. У промытых листьев срезаем хвостики, заливаем кипятком и оставляем на 5 минут.

Шаг 5. Затем на край листа кладем небольшую «котлетку», боковые части листочка кладем на начинку и сворачиваем в рулетик.

Шаг 6. Укладываем заготовки в толстостенную кастрюлю.

Шаг 7. И заливаем водой так, чтобы жидкость полностью покрывала «рулетики». Накрываем тарелкой и варим на протяжении 40 минут.

Шаг 8. Перед подачей дополняем сметанным соусом и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Долма, запеченная в духовке

Долма, запеченная в духовке под сырно-сметанным соусом приятно удивит вас своим нежным и сливочным вкусом, который отдает пряными нотками. Разнообразьте свой привычный рацион и привнесите нечто совершенно новое и безумно вкусное. Вам понравится – гарантировано!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Листья винограда (соленые) – 30 шт.

Фарш мясной – 600 гр.

Лук – 200 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Сыр плавленый – 200 гр.

Сметана – 200 мл.

Молоко – 200 мл.

Вода – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом размораживаем фарш, очищаем лук и вскрываем баночку с виноградными листьями.

Шаг 2. Для соуса в пиале объединяем 1-2 зубка чеснока, пропущенного через пресс, молоко, сыр, сметану и воду. Не забываем посолить и поперчить по вкусу.

Шаг 3. К перекрученному мясу отправляем оставшийся чеснок, рубленый лук, соль и перец – вымешиваем до однородной консистенции.

Шаг 4. На лист кладем 1-1,5 столовых ложки начинки и сворачиваем долму точно так же, как и голубцы.

Шаг 5. Перекладываем заготовки в форму для запекания и заливаем подготовленным соусом, запекаем около 40 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 6. Горячую долму выкладываем на сервировочное блюдо, и подаем к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить долму в мультиварке

Как приготовить долму в мультиварке? Ответ на этот незатейливый вопрос вы найдете, прочитав подробный рецепт. Для готовки нам потребуются лишь простые компоненты, за исключением виноградных листьев. Удивите свою семью классическим грузинским блюдом, приготовленным всего лишь за один час!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш – 500 гр.

Рис – 150 гр.

Листья винограда маринованные – 30-40 шт.

Лук – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – ½ ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи очищаем и ополаскиваем.

Шаг 2. Промытый рис заливаем водой в соотношении один к трем и варим 10 минут, затем выдерживаем под крышкой еще 10-15 минут.

Шаг 3. Овощи нарезаем мелкими кубиками и пассеруем на разогретом растительном масле до мягкости, примерно 10 минут.

Шаг 4. В глубокой миске смешиваем крупу, фарш, зажарку, черный перец и соль.

Шаг 5. На основание листа выкладываем немного начинки, подгибаем боковые части и заворачиваем в рулетик.

Шаг 6. Плотно друг к другу выкладываем долму на поддон мультиварки для готовки на пару, в чашу наливаем воду и запускаем программу «тушение» на 25 минут.

Шаг 7. За 5 минут до окончания режима, промазываем долму пастой из перетертых томатов. Приятного аппетита!

Постная долма без мяса

Постная долма без мяса, конечно, получается не такой сытной, как классическая, но не менее вкусной и ароматной. Листья винограда прекрасно сочетаются с отварным рисом, ароматной мятой, репчатым луком и жгучим чесноком. К столу рекомендуется подавать вместе с соусом.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Листья винограда – 40 шт.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Рис – 1,5 ст.

Сок лимонный – 6 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Мята – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем шелуху с лука и чеснока, в сковородке разогреваем растительное масло, а овощи мелко нарезаем. 4-5 минут пассеруем лук и добавляем чеснок.

Шаг 2. Через указанное время выключаем нагрев и перекладываем зажарку к сырому промытому рису, следом вводим лимонный сок, измельченную мяту и соль.

Шаг 3. Раскладываем на рабочей поверхности листочки, матовой стороной кверху.

Шаг 4. Сворачиваем долму так, как показано на фото.

Шаг 5. Заготовки укладываем в кастрюлю швом вниз, сдабриваем растительным маслом и полностью заливаем водой.

Шаг 6. Придавливаем блюдцем и закрываем крышкой, готовим 30-40 минут после закипания.

Шаг 7. Выкладываем долму на тарелку и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Тушеная долма в сметане

Тушеная долма в сметане, приготовленная с добавлением большого количества овощей – это питательное и ароматное кушанье, которое подарит вам истинное гастрономическое наслаждение. Вся изюминка блюда заключается в натуральных и свежих ингредиентах, а также их грамотном сочетании.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина – 600 гр.

Лук – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Морковка – 1 шт.

Рис – 3 ст.л.

Листья винограда – 50 шт.

Орех мускатный молотый – 2 щепотки.

Зелень – 60 гр.

Сок томатный – 400 мл.

Сметана – 200 гр.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 4-5 щепоток.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки говядины и два помидора пробиваем в блендере.

Шаг 2. Однородную массу перекладываем в глубокую миску.

Шаг 3. Ополаскиваем и просушиваем зелень, мелко шинкуем.

Шаг 4. Половину луковицы нарезаем мелкие кусочками.

Шаг 5. К говяжьему фаршу выкладываем лук, зелень, крупу, соль, перец и мускатный орех.

Шаг 6. Тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Ополаскиваем листья винограда, заливаем кипятком на 4-5 минут.

Шаг 8. Срезав черенок, кладем немного начинки.

Шаг 9. Подворачивая края к серединке, сворачиваем по типу конверта.

Шаг 10. В сковороде на подсолнечном масле готовим зажарку: пассеруем дольки томатов без кожицы, соломку моркови и небольшие сегменты лука.

Шаг 11. В отдельной пиале объединяем томатный сок со сметаной, молотым перцем и солью.

Шаг 12. На зажарку выкладываем долму, заливаем аппетитным соусом.

Шаг 13. Раскладываем сверху несколько листьев и доводим кушанье до кипения. Убавляем пламя и тушим 60-70 минут под крышкой.

Шаг 14. После тепловой обработки, крышку не трогаем и даем блюду «отдохнуть» еще полчаса. Далее подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Домашняя долма в томатном соусе

Домашняя долма в томатном соусе может оказаться на вашем столе всего лишь через один час! Приготовьте оригинальный и горячий обед для своей семьи, в состав которого входит мясной фарш, белый рис и пряности, а все эти компоненты заворачиваются в листья винограда и – вуаля, долма готова.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Листья виноградные – 25 шт.

Фарш – 400 гр.

Рис – 5 ст.л.

Чеснок – 3-4 зуб.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соус томатный – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш размораживаем и по желанию дополняем кубиками моркови и лука, отмеряем необходимое количество крупы.

Шаг 2. Смешиваем рис с фаршем, добавив приправы и соль.

Шаг 3. На светлую сторону виноградного листа, кладем немного мясной начинки.

Шаг 4. Подворачиваем края.

Шаг 5. И сворачиваем плотный рулетик.

Шаг 6. В глубокую сковородку подливаем немного масла и раскладываем полуфабрикаты, заливаем кипятком и тушим под крышкой в течение 25-30 минут.

Шаг 7. По истечении времени, в сковородку отправляем измельченный чеснок и томатный соус – засекаем еще 10-15 минут.

Шаг 8. Выкладываем в тарелку и снимаем пробу. Готовьте и получайте удовольствие!