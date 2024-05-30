Салат из картофеля и тунца: рецепт универсального и вкусного летнего блюда

Это холодный летний салат, который очень просто приготовить. И он идеально подойдет на ужин.

Салат из картофеля и тунца — простое и вкусное блюдо, который можно приготовить вместо классического картофельного салата. Его можно подавать как гарнир и как отдельное блюдо. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Когда салат будет готов, дайте ему постоять в холодильнике не менее часа, чтобы все ароматы хорошо смешались.

Картофельный салат с тунцом

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

тунец в масле — 250 г;

лук шалот – небольшая луковица;

помидоры черри – по вкусу;

оливковое масло, петрушка, соль.

Отварите картофель в мундире. Выбирайте картошку с плотной мякотью. И варите не менее 35 минут или пока клубни не станут мягкими. Очистите их и нарежьте кубиками

Также нарезаем дольками несколько помидоров черри.

Нарежьте лук-шалот, или другой салатный лук. Выложите картофель в красивую миску, заправьте большим количеством оливкового масла, посолите и перемешайте. Теперь добавьте прочие ингредиенты: тунец, лук-шалот и помидоры черри.

Вкусный салат готов: если вам нравится, можно добавить немного петрушки или немного свежего базилика.

Салат из картофеля и тунца можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере 1–2 дня . Достаньте его из холодильника за 15 минут, прежде чем наслаждаться.

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