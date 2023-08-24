Описание приготовления:
Вкусная малосольная брынза — идеальная закуска для любого фуршета или праздничного стола. Ее можно взять с собой в поездку, на работу, на пикник. Подавайте брынзу холодной с различными овощами и хлебобулочными изделиями.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Творог 400 Грамм
- Молоко 300 Миллилитров (1,5% жирности)
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Масло сливочнoe 50 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
159 ккал
Калорийность
10 г
Белки
12 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашняя брынза из творога»
Подготовьте указанные ингредиенты. Творог и молоко можно использовать любой жирности.
Молоко перелейте в кастрюлю или казан. Выложите туда же творог и всыпьте соль. Поместите емкость на плиту, включая средний нагрев.
Размешайте и доведите практически до кипения. Благодаря творогу молоко свернется и сверху будет творожная масса, а снизу — сыворотка. Выключите нагрев.
Застелите ситечко двойным слоем марли или льняной, хлопчатобумажной салфеткой. Перелейте содержимое емкости на ситечко. Сыворотка сольется в емкость под ситечком, а творог останется в марле. Соберите ткань за края и подвесьте в виде колобка над раковиной на 15-20 минут, чтобы слить лишнюю жидкость.
Затем выложите его в глубокую миску. Сливочное масло растопите в ковше или в сковороде и перелейте в емкость к творогу. Аккуратно перемешайте и попробуйте на вкус, масса должна быть чуть соленой.
Смажьте пищевой контейнер или небольшую пиалу сливочным или растительным маслом и утрамбуйте в нее творожную массу. Закройте крышкой и поместите в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше — на ночь.
Затем аккуратно извлеките брынзу из емкости и нарежьте ломтиками. Подайте со свежими овощами, зеленью, маслинами, оливками и т.д.