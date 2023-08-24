Описание приготовления:

Вкусная малосольная брынза — идеальная закуска для любого фуршета или праздничного стола. Ее можно взять с собой в поездку, на работу, на пикник. Подавайте брынзу холодной с различными овощами и хлебобулочными изделиями.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Творог 400 Грамм

Молоко 300 Миллилитров (1,5% жирности)

Соль 1/2 Чайных ложки

Масло сливочнoe 50 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

159 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя брынза из творога»

Подготовьте указанные ингредиенты. Творог и молоко можно использовать любой жирности.

Молоко перелейте в кастрюлю или казан. Выложите туда же творог и всыпьте соль. Поместите емкость на плиту, включая средний нагрев.

Размешайте и доведите практически до кипения. Благодаря творогу молоко свернется и сверху будет творожная масса, а снизу — сыворотка. Выключите нагрев.

Застелите ситечко двойным слоем марли или льняной, хлопчатобумажной салфеткой. Перелейте содержимое емкости на ситечко. Сыворотка сольется в емкость под ситечком, а творог останется в марле. Соберите ткань за края и подвесьте в виде колобка над раковиной на 15-20 минут, чтобы слить лишнюю жидкость.

Затем выложите его в глубокую миску. Сливочное масло растопите в ковше или в сковороде и перелейте в емкость к творогу. Аккуратно перемешайте и попробуйте на вкус, масса должна быть чуть соленой.

Смажьте пищевой контейнер или небольшую пиалу сливочным или растительным маслом и утрамбуйте в нее творожную массу. Закройте крышкой и поместите в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше — на ночь.

Затем аккуратно извлеките брынзу из емкости и нарежьте ломтиками. Подайте со свежими овощами, зеленью, маслинами, оливками и т.д.