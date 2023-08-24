Салаты на скорую руку – блюда, которые не раз выручали хозяек. Имея в арсенале несколько простых и быстрых рецептов, можно решить вопрос со спонтанным перекусом или быстро собрать еду на стол, в момент внезапно нагрянувших гостей. Таких салатов огромное множество на разный вкус и кошелек. Из этой статьи вы можете подобрать себе рецепт под сиюминутные желания.

Простой и вкусный салат с курицей на скорую руку

Простой и вкусный салат с курицей на скорую руку можно приготовить и подать в любое время дня. А можно и приготовить его и подать в качестве закуски на праздничный стол. Салат получается очень вкусным, сочным и питательным, а главное – легким для пищеварительной системы.

Ингредиенты –+2 порц.

Яйцо куриное 2 шт.

Куриное филе 1 шт.

Майонез 3 ст.л.

Ананас консервированный 3 кольца

Соль по вкусу

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 70 гр.

Маслины для подачи

Шаги 10 мин.

Как приготовить простой и вкусный салат на скорую руку? Куриное филе нарежьте кубиками. Варить мясо следует в подсоленной воде со специями и, чтобы мясо не было сухим, остудите его в бульоне. Вареные куриные яйца очистите от скорлупы и натрите на терке с мелкими отверстиями. Кольца консервированного ананаса промокните на бумажных салфетках. Затем нарежьте их кубиками, примерно такого же размера, как и курицу. Твердый сыр натрите на терке с мелкими отверстиями. Для сборки салата нам понадобится кольцо небольшого диаметра. Первым слоем положите куриную грудку, смажьте ее майонезом и немного утрамбуйте. Далее положите слой из тертых на терке куриных яиц, немного посолите его и смажьте майонезом. На яичный слой положите нарезанный консервированный ананас, его так же покройте майонезом. Завершите салат тертым сыром. Аккуратно уберите кольцо, украсьте салат маслинами и можно подавать на стол. Простой и вкусный салат на скорую руку готов! Приятного аппетита!

Быстрый и легкий салат с крабовыми палочками

Быстрый и легкий салат с крабовыми палочками по всем пунктам имеет преимущества. Во-первых, – бюджетный состав продуктов. Во-вторых, – быстрота приготовления. В-третьих, – питательная ценность. С таким салатом вы очень вкусно и быстро справитесь с внезапным чувством голода между основными приемами пищи.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 5 шт.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Палочки крабовые – 250 гр.

Майонез – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Список ингредиентов очень короткий. Куриные яйца требуют варки. Поэтому сложите их с кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. От момента закипания засеките 8-10 минут. Затем яйца остудите и очистите.

Шаг 2. Вареные куриные яйца и крабовые палочки нарежьте кубиками со стороной примерно 1 сантиметр.

Шаг 3. Консервированную кукурузу откиньте на ситечко, чтобы с нее стекла жидкость.

Шаг 4. В салатнице соедините вареные яйца, крабовые палочки и кукурузу.

Шаг 5. Заправьте салат майонезом и посолите по вкусу.

Шаг 6. Салат перемешайте и можно сразу подавать его для перекуса на стол. Приятного аппетита!

Салат с ветчиной, сыром, яйцом и огурцом

Салат с ветчиной, сыром, яйцом и огурцом готовится чересчур просто, поэтому мы и делимся с вами этим рецептом. Такую закуску легко сможет приготовить даже подросток. Но самое главное, салат получается очень сочным и вкусным, не оторваться.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Ветчина – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 170 гр.

Огурцы – 200 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Укроп – 3 ветки.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Сыр твердый – 150 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте огурцы и зелень, просушите их. Ветчину и огурцы нарежьте тонкой соломкой. Такой способ нарезки более оригинально смотрится в салате.

Шаг 2. Кусочек твердого сыра нарежьте такой же соломкой. Зелень очень мелко порубите ножом.

Шаг 3. Затем эти измельченные продукты выложите в глубокую салатницу. С консервированной кукурузы предварительно слейте жидкость.

Шаг 4. Заправьте салат майонезом и перемешайте. При необходимости откорректируйте вкус, добавив соль и перец по вкусу. Вкусный и быстрый салат с ветчиной готов. Приятного аппетита!

Простой салат с консервированной фасолью

Простой салат с консервированной фасолью – беспроигрышный вариант для того, чтобы быстро и качественно накормить небольшую компанию. Во- первых, фасоль является очень сытным продуктом. А во-вторых, она гармонично сочетается, как с овощами, так и с мясом, поэтому не стесняйтесь проявлять фантазию.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Майонез – 60 гр.

Помидоры – 240 гр.

Фасоль, консервированная без жидкости – 200 гр.

Петрушка – 5 гр.

Укроп – 5 гр.

Чеснок –1 зуб.

Соль поваренная – по вкусу.

Сыр твердый – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте зелень и помидоры. С консервированной фасоли предварительно слейте жидкость. Зубчик чеснока очистите от шелухи.

Шаг 2. Чтобы избавиться от лишней жидкости, фасоль можно выложить на плотные бумажные полотенца.

Шаг 3. Помидоры разрежьте пополам, удалите места крепления плодоножек и сок с семенами. Затем нарежьте мякоть соломкой.

Шаг 4. Твердый сыр натрите на терке с мелкими отверстиями.

Шаг 5. Свежую зелень мелко порубите ножом.

Шаг 6. В салатнице смешайте все подготовленные продукты: фасоль, помидоры, сыр и зелень.

Шаг 7. Заправьте салат майонезом, выдавите через пресс чеснок и посолите по вкусу.

Шаг 8. Салат перемешайте и сразу можно подавать на стол. Такой экспресс-салат с консервированной фасолью обязательно должен быть у вас в кулинарной книге. Приятного аппетита!

Легкий и вкусный салат с консервированным тунцом

Легкий и вкусный салат с консервированным тунцом, как и любое рыбное блюдо, – это закуска на любителя. Но, однажды приготовив такой салат ради любопытства, вы точно захотите повторить рецепт ни один раз. Тунец сам по себе ценный вид рыбы, богатый белком и фосфором.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца куриные вареные – 2 шт.

Огурцы свежие – 2 шт.

Тунец консервированный – 100 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Сок лимонный – по вкусу.

Горчица дижонская – 1 ч.л.

Смесь пряных трав – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца сварите вкрутую заранее, чтобы к моменту приготовления салата они были холодными. Огурцы помойте, а с консервированного тунца слейте жидкость.

Шаг 2. Огурцы нарежьте кубиками небольшого размера.

Шаг 3. Яйца очистите от скорлупы и также нарежьте кубиками, как и огурцы.

Шаг 4. Кусочки консервированного тунца разомните вилкой. Все ингредиенты держите на отдельных тарелочках.

Шаг 5. Для заправки салата будет служить смесь оливкового масла, лимонного сока и дижонской горчицы. Посолите и приправьте ее смесью пряных трав по вкусу.

Шаг 6. Теперь можно переходить к сборке салата. На плоскую тарелку установите кулинарное кольцо. Первым слоем выложите измельченные огурцы, полейте их заправкой.

Шаг 7. Далее положите филе тунца, разровняйте слой и полейте его заправкой.

Шаг 8. Последним слоем положите нарезанные куриные яйца, слегка утрамбуйте слой.

Шаг 9. Аккуратно уберите кольцо и украсьте салат свежими овощами и зеленью. Подавайте салат с консервированным тунцом сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Салат с копченой колбасой и кукурузой

Салат с копченой колбасой и кукурузой – это несложный рецепт закуски с интересным вкусом. Копченая колбаса и сыр делает блюдо сытным, кукуруза придает ему сочность, а морковка дополняет и балансирует вкус блюда. Получается идеально вкусно.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Морковка – 150 гр.

Зелень – по вкусу.

Чеснок – 1-2 зуб.

Колбаса копченая – 150 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С консервированной кукурузы слейте сок. Морковку очистите от верхнего слоя и помойте. С колбасы снимите натуральную оболочку.

Шаг 2. Морковку натрите на крупной терке. Колбасу нарежьте соломкой.

Шаг 3. Небольшой кусочек твердого сыра натрите на терке с крупными ячейками, добавьте стружку к другим продуктам в миске.

Шаг 4. Пересыпьте кукурузу в салатницу.

Шаг 5. Выдавите в салат один зубчик чеснока через пресс, добавьте измельченную зелень, майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте и закуска готова. Приятного аппетита!

Салат с курицей и корейской морковью

Салат с курицей и корейской морковью – один из самых простых и быстрых способов вкуснейшим образом перекусить. Такое удачное сочетание продуктов делает салат, сытным, сочным и в то же время нежным. Готовка, кстати, занимает совсем немного времени.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Майонез/сметана/йогурт – 3 ст.л.

Морковка по-корейски – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты собраны. Куриное филе необходимо приготовить. Есть два варианта. Нарежьте его небольшими кусочками, посолите и обжарьте на растительном масле в течение 5 минут, либо сварите в подсоленной воде и затем нарежьте. С консервированной кукурузы слейте сок.

Шаг 2. Куриное филе выложите в миску для салата.

Шаг 3. К курице добавьте кукурузу и корейскую морковку. Морковку можно предварительно разрезать на более короткие отрезки.

Шаг 4. Заправьте салат майонезом. Если вы любите менее калорийные варианты, то майонез можно заменить смесью сметаны и натурального йогурта.

Шаг 5. Салат с курицей и корейской морковью готов, подавайте его к столу. Приятного аппетита!

Простой овощной салат на скорую руку

Простой овощной салат на скорую руку – что может быть проще? Особенно актуален этот рецепт летом, когда овощи начинают активно созревать на грядках, и ни одна трапеза не обходится без вкусного и сочного дополнения в виде салата или нарезки.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Перец болгарский сладкий – 240 гр.

Лук репчатый красный – 120 гр.

Огурцы – 170 гр.

Помидоры черри – 200 гр.

Сок лимонный – 1-1,5 ст.л.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Укроп – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Кунжут – 10 гр.

Для маринада:

Соль поваренная – 1 ч.л.

Вода – 125 мл.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В небольшой мисочке смешайте маринад для лука. В кипяченой воде растворите соль и сахар.

Шаг 2. Головку красного лука очистите от шелухи, нарежьте ее полукольцами. Переложите лук в горячий маринад и оставьте на 10-12 минут. Затем откиньте лук на сито, чтобы стекла вода.

Шаг 3. Для заправки салата смешайте оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полученную смесь посолите по вкусу.

Шаг 4. Далее нарежьте овощи. Огурцы – полукружками, сладкий перец – кубиками, помидоры — дольками. Зелень в произвольном порядке мелко порубите ножом.

Шаг 5. Измельченные овощи переложите в салатницу. Лук еще дополнительно отожмите руками и отправьте к другим продуктам, влейте подготовленную для салата заправку.

Шаг 6. Перемешайте салат ложкой. Для красивой подачи овощного салата возьмите широкую тарелку, разложите на ней салатные листы и выложите салат. Посыпьте закуску кунжутом. Приятного аппетита!

Недорогой и вкусный салат из свежей капусты

Недорогой и вкусный салат из свежей капусты составит отличную компанию жареной картошке, макаронам по-флотски, запеченной рыбе или другим горячим блюдам. Это замечательная хрустящая закуска, которую можно готовить хоть круглый год, так как дефицита капусты и морковки в магазинах не бывает.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 100 гр.

Морковка – 50 гр.

Сок лимонный/лимонная кислота – 1 ст.л./1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Петрушка – 3 ветки.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте капусту, удалите верхние подвявшие листы. Морковку очистите овощечисткой и также помойте проточной водой. Из половинки лимона выдавите сок.

Шаг 2. Острым ножом нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Слегка помните стружку руками.

Шаг 3. Морковку натрите на крупной терке.

Шаг 4. В миске соедините капустную соломку и морковную стружку.

Шаг 5. К овощам добавьте лимонный сок, растительное масло и соль по вкусу.

Шаг 6. Недорогой и очень быстрый салат из свежей капусты готов, украсьте его листиками свежей петрушки и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат с консервированной сайрой на скорую руку

Салат с консервированной сайрой на скорую руку – сытное блюдо, которое вполне может составить основу легкого ужина. Зато салат очень быстро готовится из самых доступных продуктов, которые обычно есть в каждом холодильнике: яйца, огурцы, лук и майонез.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Сайра консервированная – 1 банка.

Яйца куриные – 3 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Огурец – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Майонез – для заправки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца отварите вкрутую. Огурец помойте. Кусочки сайры извлеките из банки.

Шаг 2. Консервированную рыбу разломайте на небольшие кусочки.

Шаг 3. С вареных яиц снимите скорлупу, нарежьте их кубиками.

Шаг 4. Свежий огурчик также нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 5. Лук можно использовать обычный белый или красный салатный. Головку репчатого лука очистите, меленько нарежьте. Измельченные овощи посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 6. Салат заправьте майонезом, перемешайте и можно кушать. Приятного аппетита!