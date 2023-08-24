С любовью к Украине. Три блюда, которые стоит приготовить на День Независимости

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Пошаговый рецепт
Тщательно удалите из 2 кг мяса прожилки и пленки и измельчите его ножом на кубики со стороной 1−2 сантиметра. Сложите в миску.
Добавьте в мясо 1 ст. л. соли и 1 ст. л. свежемолотого перца, зубчики 3 головок чеснока, предварительно пропущенных через пресс. Тщательно вымешивайте смесь в течение 10−15 минут, чтобы она стала плотной, как фарш. Количество чеснока можно увеличивать по вкусу.
Влейте в мясо 1 стакан ледяной воды и снова тщательно перемешайте, чтобы смесь полностью ее впитала.
Натуральные свиные кишки почистите и промойте. Вы можете взять и готовые магазинные оболочки, но мне больше нравятся именно домашние.
Нарежьте кишки на куски длиной 40−60 см и наполните их фаршем с помощью специальной насадки. Кишки нужно начинить поплотнее, а концы завязать кулинарной или обычной нитью.
Смажьте кровью с помощью кулинарной кисточки и поставьте в разогретую духовку. Запекайте в течение трех часов. Каждые 20 минут в начале приготовления извлекайте колбасу из духовки и снова с обеих сторон смазывайте кровью. Чтобы колбаса приобрела черный цвет и не получилась слишком сухой, надо повторить эту операцию 5−6 раз.
Дождитесь, пока готовая колбаса полностью охладится, и подавайте к столу.
Курабье
Курабье или хурабие — крымскотатарское рассыпчатое печенье с конфитюром, которое традиционно готовили на праздники, начиная с давних времен. До сих пор ни одна крымскотатарская свадьба не проходит без этого угощения. В качестве конфитюра можно использовать смородину, ежевику, малину, клубнику и клюкву.
Время приготовления — 40 минут
Порции — 6
Ингредиенты
Для теста:
225 г муки
75 г сахарной пудры
120 г сливочного масла 82,3%
3 яйца (яичные белки)
10 г ванильного сахара
Для конфитюра:
100 г сахара
100 г клюквы
Пошаговый рецепт
Сделайте конфитюр из свежей клюквы. В сотейник или кастрюлю выложите 100 г ягод и всыпьте 100 г сахара. Перемешайте и готовьте 10−15 минут на маленьком огне периодически помешивая. После того как жидкость немного испарится, отставьте конфитюр, он должен остыть.
Переходите к приготовлению печеного теста. Возьмите три яйца, отделите белки от желтков. Необходимо использовать только белки. Влейте их в миску, добавьте 75 г сахарной пудры и с помощью венчика взбейте в легкую пену.
Растопите в сотейнике сливочное масло на маленьком огне. Масло не должно кипеть. После того как масло полностью растопится, дайте ему остыть буквально одну минуту. В миску всыпьте 225 г муки и влейте растопленное масло, постоянно помешивая венчиком.
Добавьте в муку и сливочное масло взбитые белки с сахарной пудрой. Перемешайте венчиком. Добавьте 10 г ванильного сахара.
Тщательно перемешайте силиконовой ложкой. После этого смочите руки в воде и замесите мягкое тесто. Если вы использовали яйца поменьше и тесто получилось плотным, добавьте еще один яичный белок. Если у вас были большие яйца и тесто получилось слишком редкое и растекается, добавьте немного муки.
Выложите тесто в кулинарный мешок. Я использовал насадку диаметром 12 мм, вы можете взять любую другую, все зависит от размера печенья, которое хотите получить.
Застелите противень пергаментом и отсадите печенье. Сверху на печенье выложите чуть-чуть конфитюра из клюквы. Выпекайте печенье в разогретой до 220−230 градусов духовке в течение 7−10 минут. Важно, чтобы духовка была разогрета до нужной температуры, иначе печенье растечется. Готовое печенье достаньте из духовки и дайте остыть на противень.
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