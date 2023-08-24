С любовью к Украине. Три блюда, которые стоит приготовить на День Независимости

Давайте любить Украину, ценить ее и заботиться. Не жадно потреблять, а создавать. Не ждать перемен, а творить их Я умею любить через действия. Поэтому я просто делаю то, что могу, чтобы сохранить украинскую Независимость. Через труд, через еду, через мысли, через язык, через свое украиноощущение, которым делюсь с окружающими. И, конечно, через блюда — полтавские галушки, качану кашу, борщ, шпундру, свекольный квас, банош…

Давайте любить Украину, ценить ее и заботиться. Не жадно потреблять, а создавать. Не ждать перемен, а творить их. Давайте приготовим в День Независимости украинские блюда, своими действиями продемонстрировав любовь к Украине. ⠀

Украина — это мы. То, какой она есть сейчас. То, какой она будет.

Баренчик

Баренчик — это украинский аналог пастушьего пирога, основным ингредиентом которого является картофель. Его натирают на крупной терке как для дерунов, а чтобы разнообразить вкус, мы добавим пикантный томатный соус, чтобы блюдо стало более сочным.

Время приготовления — 60 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для пирога:

1 кг картофеля

4 ст. л. кукурузной муки (+ для «французской рубашки»)

4 ст. л. пшеничной муки

3 яйца

150 мл сливок 33%

5 веточек тимьяна

200 г сливочного масла (+20 г для «французской рубашки»)

Для томатного соуса:

3−5 зубчиков чеснока

½ ч. л. перца чили

1 ч. л. копченой сладкой паприки

1 ч. л. паприки в хлопьях

1 лимон

1 ст. л. сахара

2−3 ст. л. томатной пасты

100 мл воды

соль и перец по вкусу