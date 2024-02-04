Популярная намазка на хлеб с секретным ингредиентом: рецепт бюджетной закуски за считанные копейки

На завтрак или перекус всегда хочется чего-то вкусненького и нового, что не трудно готовить. Когда классические намазки на хлеб надоели, на помощь придет пикантная закуска с соленым огурцом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте все ингредиенты доступны, а способ приготовления – простой и быстрый. Просто смешайте все продукты в одной тарелке и намажьте на хрустящий хлеб.

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Рецепт намазки из сыра и огурца

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Легко и вкусно / Фото Колижанка

Ингредиенты:

– 100 грамм плавленого сырка;

– 1 пучок укропа;

– 1 огурец;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 4 кусочка батона.

Приготовление:

Укроп нашинкуйте, а сырок и огурец натрите на терке. Соедините в большой миске. Чеснок очистите и пропустите через пресс, высыпьте в тарелку. Заправьте намазку майонезом и тщательно перемешайте. Подсушите кусочки батона на сухой сковороде или в тостере. Намажьте намазку на хлеб и подавайте. Получается ну очень вкусно, а все благодаря секретному ингредиенту – соленом огурце.

Как выбрать майонез в магазине

Чтобы выбрать в магазине качественный майонез, проверьте состав, ищите натуральные ингредиенты без искусственных добавок. На первом месте должно быть масло, затем – вода, яйца или яичный порошок, горчица, уксус, лимонная кислота и натуральные специи. Просмотрите дату годности, отдайте предпочтение известным брендам с хорошей репутацией.

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