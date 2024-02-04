ГлавнаяРецептыПопулярная намазка на хлеб с секретным ингредиентом: рецепт бюджетной закуски за считанные копейки Популярная намазка на хлеб с секретным ингредиентом: рецепт бюджетной закуски за считанные копейки На чтение: 2 минуты На завтрак или перекус всегда хочется чего-то вкусненького и нового, что не трудно готовить. Когда классические намазки на хлеб надоели, на помощь придет пикантная закуска с соленым огурцом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте все ингредиенты доступны, а способ приготовления – простой и быстрый. Просто смешайте все продукты в одной тарелке и намажьте на хрустящий хлеб. Не пропустите Не все знают элементарного: надо ли варить сосиски Рецепт намазки из сыра и огурца Время: 15 минут Порций: 4 Легко и вкусно / Фото Колижанка Ингредиенты: – 100 грамм плавленого сырка; – 1 пучок укропа; – 1 огурец; – 1 зубчик чеснока; – 1 столовая ложка майонеза; – 4 кусочка батона. Приготовление: Укроп нашинкуйте, а сырок и огурец натрите на терке. Соедините в большой миске. Чеснок очистите и пропустите через пресс, высыпьте в тарелку. Заправьте намазку майонезом и тщательно перемешайте. Подсушите кусочки батона на сухой сковороде или в тостере. Намажьте намазку на хлеб и подавайте. Получается ну очень вкусно, а все благодаря секретному ингредиенту – соленом огурце. Как выбрать майонез в магазине Чтобы выбрать в магазине качественный майонез, проверьте состав, ищите натуральные ингредиенты без искусственных добавок. На первом месте должно быть масло, затем – вода, яйца или яичный порошок, горчица, уксус, лимонная кислота и натуральные специи. Просмотрите дату годности, отдайте предпочтение известным брендам с хорошей репутацией. Это быстро и просто: как правильно чистить ананас. Поделитесь с друзьями