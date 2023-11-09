Домашняя тушенка без автоклава: рецепт от одессита (видео)

Такая тушенка может храниться в холодильнике до трех месяцев.

Тушенка – хороший способ переработать мясо и дольше его сохранить. Чаще всего ее готовят в автоклаве, герметичном аппарате, который предназначен для термообработки продуктов, их стерилизации и консервации. Однако известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь поделился рецептом тушенки, которую можно приготовить в обычной духовке, и ее вкус от этого совершенно не страдает. Таким способом многие могут сделать тушенку без проблем.

Домашняя тушенка

Ингредиенты:

свинина – 4 кг;

телятина – 2 кг;

сало – 500 гр;

соль – 1,5 ст. л;

черный перец – 1 ст. л;

кориандр – 1/2 ст. л;

хмели-сунели – 1/2 ст. л;

лавровый лист –1 шт. на баночку;

перец горошком – 3 шт. на баночку.

Способ приготовления:

Мясо нарезать мелкими кусочками и заправить специями, хорошо вымешать.

На дно каждой банки (объем 0,5 литра) положить лавровый лист и перец горошком, наполнить мясом, не докладывая до верха приблизительно сантиметр.

Противень застелить пергаментом и насыпать соль. Это нужно для того, чтобы тепло передавалось от металла равномерно и не треснуло стекло. Отправить его в холодную духовку и включить режим верх/низ на 200 градусов. Как только сок в банках закипит, снизить температуру до 150° и готовим три часа.

В сковороде растопить сало, чтобы получился чистый жир. Через три часа оставшееся пространство в банках залить жиром и закатать их крышками.

Такая тушенка в прохладном месте может храниться до трех месяцев.

Ранее Фокус писал, как приготовить мясо вкусно.