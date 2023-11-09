Обожаю пересматривать видео-рецепты украинских хозяюшек. Они всегда так просто и без заумных фраз рассказывают, как сделать сытное и фантастически вкусное блюдо, что ты непроизвольно поддаешься на эксперименты. Вот и на прошлой неделе наткнулась на талантливого фуд-блогера. Ее капуста в томатном соусе только по виду возбудила мои вкусовые рецепторы. А что будет, если я ее попробую?

Вообще, никогда не мариновала салаты на зиму. В нашей семье этим делом занимается моя мамочка. Она имеет в поваренной книге несколько проверенных рецептов, которые чередует от осени до осени. Мой любимый — «Остряк» с перцем и помидорами. Но в этом году первое место заняла закуска моего приготвления.

Как заготавливается капуста в томатном соусе на зиму

Для данного количества ингредиентов вам понадобится 6 полуторалитровых банок. Учтите также, что такое количество капусты я использую, если она молодая. Тогда зелень хорошо утрамбовывается. Старой капусты может понадобиться меньше.

Ингредиенты

Капуста белокочанная4–5 шт. Вода2,5 г Сацебели500 мл Уксус300 мл Сахар400 мл Соль4 ст. л. Лавровый лист6 шт. Перец душистый30 шт. Лук1–2 шт.

Приготовление

Первым делом вымойте банки начисто с содой. Стерилизовать их не нужно. Большую луковицу или две помельче нарежьте перьями. Распределите по дну банок. Капусту нарежьте кусками, как на фото. Утрамбуйте ее в банки. Далее в каждую баночку добавьте по 3 горошины душистого перца и по лавровому листику. По желанию добавляйте перец чили, если вы любите остренькое. Но не переборщите, ведь томатный соус тоже будет острый. Теперь приготовьте маринад. Вскипятите в кастрюле воду. Добавьте к ней сахар, соль и 9% уксус. Далее перелейте в кастрюлю соус сацебели. Перемешайте маринад и залейте его в каждую баночку до верху. Накройте банки крышками и переместите их в кастрюлю, заранее выстеленную полотенцем на дне. Залейте в кастрюлю воду. Она должна доходить банкам до плечиков. Если капуста старая, варите минут 40. На молодую уйдет минут 20.

Заготовка практически готова! Закрутите банки ключом и переверните вверх дном. Укутайте тару полотенцами и дождитесь полного остывания. Такая закуска прекрасно зимует как в погребе, так и в кладовой. Вкус капусты очень интересный, пикантный. Попробуйте приготовить на зиму, чтобы подавать к любимым блюдам!