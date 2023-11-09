ГлавнаяРецептыВкуснее, чем с KFC: рецепт идеальных куриных стрипсов от звездной участницы «Мастер Шеф» Вкуснее, чем с KFC: рецепт идеальных куриных стрипсов от звездной участницы «Мастер Шеф» На чтение: 2 минуты Если ваши дети не любят курицу, попробуйте приготовить ее иначе. В частности, можно сделать куриные стрипсы – хрустящие снаружи и нежные внутри. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Конечно, готовые нагетсы можно купить в магазине и пожарить в подсолнечном масле. Однако блюдо будет максимально полезным, если его сделать самостоятельно в духовке. Вам понравится Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Рецепт куриных стрипсов Время: 1 час Порций: 4 – 6 Ингредиенты: – килограмм куриного филе; – 2 – 3 яйца; – кукурузные хлопья; – острый «Доритос»; – копченая паприка; – сухой чеснок; – орегано; – базилик; – смесь зелени (петрушка, укроп, зеленый лук); – каенский перец (или каджунская приправа); – соль. Что нужно для соуса: – соевый соус; – сладкий чили с кокосом; – перчик пири-пири; – сухой чеснок; – вода. Приготовление: Куриное филе нарежьте длинными полосками и на 30 минут замаринуйте в специях – копченой паприке, орегано, сухом чесноке, базилике, смеси зелени, каенском перце и соли. Хорошо взбейте яйца. В отдельной мисочке для панировки смешайте измельченные сладкие кукурузные хлопья и острый доритос. Обмокните стрипсы в яйце, затем запанируйте их и выложите на решетку для духовки. Запекайте стрипсы 20 минут при температуре 200 градусов. Для соуса смешайте сладкий чили, соевый соус, перчик пири-пири, сухой чеснок и воду. Доведите до кипения. Залейте этим соусом готовые стрипсы. Если вы хотите приготовить гарнир к стрипсам, загляните в нашу подборку блюд из картофеля. Там вы точно найдете для себя что-нибудь вкусненькое! Поделитесь с друзьями