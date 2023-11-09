Портал про города-курорты | Perekop

Вкуснее, чем с KFC: рецепт идеальных куриных стрипсов от звездной участницы «Мастер Шеф»

На чтение: 2 минуты
Вкуснее, чем с KFC: рецепт идеальных куриных стрипсов от звездной участницы «Мастер Шеф»

Если ваши дети не любят курицу, попробуйте приготовить ее иначе. В частности, можно сделать куриные стрипсы – хрустящие снаружи и нежные внутри.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Конечно, готовые нагетсы можно купить в магазине и пожарить в подсолнечном масле. Однако блюдо будет максимально полезным, если его сделать самостоятельно в духовке.

Вам понравится Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами

Рецепт куриных стрипсов

  • Время: 1 час
  • Порций: 4 – 6

Ингредиенты:
– килограмм куриного филе;
– 2 – 3 яйца;
– кукурузные хлопья;
– острый «Доритос»;
– копченая паприка;
– сухой чеснок;
– орегано;
– базилик;
– смесь зелени (петрушка, укроп, зеленый лук);
– каенский перец (или каджунская приправа);
– соль.

Что нужно для соуса:
– соевый соус;
– сладкий чили с кокосом;
– перчик пири-пири;
– сухой чеснок;
– вода.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте длинными полосками и на 30 минут замаринуйте в специях – копченой паприке, орегано, сухом чесноке, базилике, смеси зелени, каенском перце и соли.
  2. Хорошо взбейте яйца.
  3. В отдельной мисочке для панировки смешайте измельченные сладкие кукурузные хлопья и острый доритос.
  4. Обмокните стрипсы в яйце, затем запанируйте их и выложите на решетку для духовки.
  5. Запекайте стрипсы 20 минут при температуре 200 градусов.
  6. Для соуса смешайте сладкий чили, соевый соус, перчик пири-пири, сухой чеснок и воду. Доведите до кипения.
  7. Залейте этим соусом готовые стрипсы.

Если вы хотите приготовить гарнир к стрипсам, загляните в нашу подборку блюд из картофеля. Там вы точно найдете для себя что-нибудь вкусненькое!

Что будем искать? Например,Человек